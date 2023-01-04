Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonu: 26 gözaltı (2)

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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24'Ü TUTUKLANDI

Bilecik merkezli 9 ilde, araçalım satımlarında farklı yöntemlerle yaklaşık 50 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 24´ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-01-04 00:32:34



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