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Bakan Dönmez: Cevherden mücevhere giden yolun en güzel örneklerinden birisini Bilecik´te açacağız

DHA

Bakan Dönmez: Cevherden mücevhere giden yolun en güzel örneklerinden birisini Bilecik´te açacağız


Engin ÖZMENCaner AKSU/BİLECİK, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Bilecik ziyaretinde Söğüt ilçesindeki altın madeni tesisi açacağını belirterek, "Bilecik´i hep tanımlarken, `taşı mermer, toprağı seramik´ dedik. Ama şimdi toprağın altından bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğunu ve heyecanını birlikte duyacağız. Cevherden mücevhere giden yolun en güzel örneklerinden birisi inşallah yarın Söğüt´te sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile açmış olacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya´yı makamında ziyaret etti. Vali Kızılkaya ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Dönmez, valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Kızılkaya ve beraberindekilerle yaya olarak Cumhuriyet Meydanı´nı dolaşan Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın yarın Bilecik´e yapacağı ziyaretle ilgili bilgiler verdi. Bakan Dönmez, "Nasip olursa yarın Bilecik´te sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Kamu ve özel sektöre ait 60 civarında yatırımların toplu açılış törenini sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile yapmış olacağız. Bu 60 projeden 21 tanesi bizim bakanlığımız ile ilgili. Üç ilçemize doğal gaz vermenin mutluluğu içerisindeyiz. Resmi tören yapılacak. Söğüt ilçesinde Türkiye´nin sayılı altın madeni işletmelerinden bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız orada ilk altını dökmüş olacak. Akabinde de sağlık yatırımlarımız başta olmak üzere, yine sulama yatırımlarımız, özel sektöre ait 11 tane yatırımımız var. Bunlarla birlikte toplamda 60 yatırımı inşallah açmış olacağız. Yarın tüm Bilecikli hemşehrilerimizi bu meydana bekliyoruz" dedi.
Bilecik´in özellikle son yıllarda kalkınan, gelişen, sanayisi hızla büyüyen kentlerimizden birisi olduğunu ifade eden Bakan Dönmez şunları söyledi:
"Ulaşım ağları açısından adeta bir kavşak noktasında yer aldı. Artık ulaşım problemimiz kalmadı. Yakında inşallah Yenişehir´e bağlantı yolumuz tamamlanacak. Osmaneli üzerinden limana olan demiryolu projemiz devam edecek. Bunları da dikkate aldığımızda, burada üretilen ürünlerin gerek ulusal pazarlara gerekse uluslararası pazarlara çıkış noktası olarak son derece avantajlı bir noktada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir diğer husus da biz Bilecik´i hep tanımlarken, `taşı mermer, toprağı seramik´ dedik. Ama şimdi toprağın altından bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğunu ve heyecanını birlikte duyacağız. Çünkü artık taşı mermer, toprağı sadece seramik değil, aynı zamanda altın olan bir yurt köşesinden bahsediyoruz. Cevherden mücevhere giden yolun en güzel örneklerinden birisi inşallah yarın Söğüt´te sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile açmış olacağız."
Cumhuriyet Meydanı´nda incelemelerde bulunan Bakan Dönmez daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bilecik Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-01-26 19:34:10

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