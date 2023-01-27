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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te zincirleme kaza: 11 yaralı

DHA

Bilecik'te zincirleme kaza: 11 yaralı


BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bozüyük-Eskişehir kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. 3 otomobil, bir kamyon ve yolcu minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik BİLECİK-DHA
2023-01-27 15:23:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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