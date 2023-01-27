Bilecik'te zincirleme kaza: 11 yaralı

BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bozüyük-Eskişehir kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. 3 otomobil, bir kamyon ve yolcu minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik BİLECİK-DHA
2023-01-27 15:23:51
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