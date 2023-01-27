Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söğüt, en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden olacak (2)



TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik Cumhuriyet Meydanı´nda toplam kamu yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı bulan aralarında hastaneler ve baraj ile 653 milyon lira olan özel sektör projelerinin resmi açılış törenine katıldı. Burada kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu coşkunuz bu heyecanınız inanıyorum ki 14 Mayıs´ta burası bir başka patlayacak. Buna hazır mıyız? Hayallerini kaybeden, yani kızıl elması kalmayan milletler, tıpkı geçmiştekiler gibi, tarihin tozlu sayfaları arasına karışmaya mahkumdur. Biz millet olarak hayallerimizden vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız. Hala bölgemize ve dünyaya sözümüzü geçiriyoruz. Emperyalistlerin kan, zulüm ve sömürü üzerine kurduğu kirli düzenin aksine bizim hayallerimizin istikameti, hep barışa ve hakkaniyete dönüktür." dedi.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında Osmangazi'nin yaşadığı zorluklara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın hala hayranlıkla karışık bir çekingenlikle adını andığı Osmanlı Devleti´ni kuran Osmangazi´yi bakınız tarihçilerimiz nasıl anlatıyor? Osmangazi küçük bir bölgede tutunmaya çalışan, Türkmenleri büyük bir devletin çekirdeği haline getirdi. Devrin büyük güçleri, Bizans´a ve Moğollara, riske girmeden meydan okudu. Hakimiyeti altındaki yerlerde yaşayan Hristiyanlara iyi davrandı. Siyasi gelişmeleri ve fırsatları iyi değerlendirdi. Nerede ilerleyeceğini nerede duracağını Osmanlı iyi bildi. Böylece bir dünya devleti kurdu. Bizde bugün tıpkı ecdadımız Osmangazi´nin yaptığı gibi ülkemizi çağın şartlarına göre, en iyi eserlere, en iyi hizmetlere, siyasi etkinliğe, ekonomik alt yapıya, askeri güce kavuşturma mücadelesi veriyoruz. Her kim bazı tarihçilere göre, bugün 724´üncü kuruluş yıl dönümü olan Osmanlı Devleti´ni kötülüyor, aşağılıyorsa bilin ki kuyruk acısı vardır" ifadesini kullandı.

Bilecik'e son 20 yılda toplam 20 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Eğitimde toplam 773 adet yeni derslik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini kazandırdık. Gençlik ve sporda 2 bin 736 kişi kapasiteli Yüksek Öğrenim yurt binaları açtık. Toplam 21 adet Spor Tesisi inşa ettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 563 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 8'i hastaneden oluşan toplam 26 sağlık tesisinin yapımını tamamladık, 3 sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. Söğüt'e 50 yataklı bir devlet hastanesi yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Çevre ve Şehircilikte TOKİ eliyle 2933 konut yaptık. Bilecik'te ilk Evim projemizle 1037 konut daha inşa edecek ilk arsam projemizle 3 bin 900 alt yapılı arsa vereceğiz. Bu kapsamda Bayırköy´deki konutlarımızın yapımına da başladık. Söğüt millet bahçemizi açılışı hazır hale getirdik. Osmaneli Millet Bahçemizin yapımı sürüyor. Ayrıca 4 millet bahçesinin daha yapımına en kısa sürede başlıyoruz."

Bursa ve Eskişehir güzergahlarında yol çalışmalarının bir kısmını bu yıl, bir kısmını önümüzdeki yıl tamamlayacaklarını açıklayan Erdoğan, "Ankara, Eskişehir, Bilecik İstanbul yüksek hızlı tren hattını, Bilecik yüksek hızlı tren garını, Bozüyük hızlı tren garını, Bozüyük Lojistik merkezinin 1'inci etabını hizmete açtık. Yapımı süren Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattını inşallah 2025 yılında bitiriyoruz. Tarım ve Ormancılıkta Bilecik'e 12 baraj, 27 sulama tesisi, 30 taşkın koruma tesisi, 3 hidroelektrik santrali inşa ettik. Durmak yok toplam 40 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 5 baraj ile 26 bin dekar araziyi sulayacak 4 sulama tesisinin yapımı sürüyor" diye konuştu.

HASTANE AÇILIŞINDA KILIÇDAROĞLU´NU ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından toplu açılış törenine geçti. Burada yeni yapılan hastanelerin görüntüleri yayınlanırken Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nu, SSK Genel Müdürü olduğu dönemleri hatırlatıp eleştirerek, "Laf değil üretim, üretim. Bay Kemal sen bir zamanlar SSK´nın genel müdürüydün. Böyle bir tane hastane yapabildin mi? Rahmetli Savaş Ay, bununla ilgili bir program yapmıştı, hatırlıyorsunuz değil mi? Savaş Ay şimdi hayatta olsaydı da bu programı bir daha yapsaydı. Her taraf rezillikti, kan revan içinde. Pislik içinde. Galoşlar satıyorlardı, tekrar alıp tekrar satıyorlardı. Bay Kemal bunun hesabını nasıl vereceksin? Şimdi o hastanenin yerine yeni bir hastane yaptık, adını da rahmetli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu koyduk. Muhteşem bir hastane, ben şimdi CHP´li kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen gidip o hastaneyi bir de şimdi görün. CHP´ye hep diyorum ya çöp, çukur, çamur. İşte bizde de pırıl pırıl hastaneler. Halep oradaysa, arşın 14 Mayıs´ta" dedi.

CENGİZ KURTOĞLU´NUN ŞARKISINA EŞLİK ETTİ

Miting alanında açılış törenleri sırasında ünlü şarkısı Cengiz Kurtoğlu´nun `Duyanlara, duymayanlara´ şarkısı çalındı. Erdoğan şarkının nakarat kısımlarına eşlik etti. (DHA)Engin ÖZMENHakan TÜRKTANCafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Bilecik Engin ÖZMENHakan TÜRKTANCafer ELMAS

2023-01-27 18:39:11



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