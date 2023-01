İmamoğlu: 6´lı masada ortaya konulan o güçlü iradeyi daha da büyütmek adına buradayım

Engin ÖZMENCaner AKSU-Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geldiği Bilecik'te, "Ben haysiyet mücadelesi için buradayım. Ben adaletsizliğe karşı buradayım, milletin iradesine karşı duranlara karşı çıkmak için buradayım ve siyaset üstü bir dönemde ittifakların güçlü olacağı bir dönemde 6´lı masada ortaya konulan o güçlü iradeyi daha da büyütmek adına buradayım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün ile çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik´e geldi. Bilecik Belediye Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı tarafından karşılanan İmamoğlu, gazetecilerle Vadi Park´ta bir araya geldi. Yurt gezileriyle ilgili bilgi veren İmamoğlu bir `haysiyet´ mücadelesi için Bilecik´te olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sorarlarsa Ekrem İmamoğlu Bilecik´e niye geldi? O ben diyen aklı `ben ne yaparsam o olur´ diyen aklı ya da hukuksal zeminde hak yiyen hukuku çiğneyen yargıyı silah gibi kullanan ve milletin iradesini çalmaya çalışan yok saymaya çalışan akılla mücadele için, haysiyet mücadelesi için asla vazgeçmediğimi ilan etmek için, karşılarında sürekli dimdik ayakta duracağımı ilan etmek için Bilecik'e geldim. İstanbul'da saçma sapan bir terör soruşturması ile önümüze dikilmeye çalışan `İstanbul'daki seçimi kaybettiğimde hüngür hüngür ağladım´ diyen akılla ve İstanbul'un seçildikten sonra bir hukuksuz müdahale ile görevden alınmasına rağmen yapılan bugünkü müdahalelere göz yuman ve siyaset iradesinin üstünde olmadığına dair tek bir açıklaması olmayan o akılla da mücadele etmek için Bilecik'teyim. Kararlı bir kardeşiniz var karşınızda. Makamı yolu, yolculuğu ya da makamı olmaksızın vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak milletimizin iradesini vuracak bu darbeyi engellemek, önüne geçmek için. İşte o dönemde ilan ettiğim İstanbul'u sokak sokak gezeceğim Türkiye'mizi şehir şehir gezeceğim dediğim için bugün Bilecik'teyim. Beni yalnız bırakmadınız hepinize teşekkür ediyorum. Ancak ifade etmek istediğim şu var. Bu yapılan veya yapılmaya çalışılan süreci bu şekilde darbelemeye çalışan bu müdahaleyi Ekrem İmamoğlu´na yapılan bir müdahale olarak asla görmeyiniz. Bu müdahale Türkiye'de başka yerlerde de yapılır. Bunlara da karşıyız, bakın eğri oturacağız doğru konuşacağız. Adil olacağız adalet önemlidir. Yani hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı susan dilsiz şeytandır. Buna biz gelemeyiz hukuksuzluk varsa Diyarbakır'daysa orada karşı koyacağız, Mardin'de ise orada karşı duracağız. İstanbul'daysa orada karşı duracağız. Memlekette adaletsizliğin olmadığı bu cennet vatanın 86 milyon eşit hissedar olduğu bu ülkenin bireylerinin her yerde hakkının korunduğunu, bu ülkenin her karış toprağında hissettiremezsek o tek kişilik akıl bugün gider, yarın başka bir tek kişilik akıl gelir Allah korusun. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına bunu yaşatmaya hiç birimizin hakkı yoktur. Onun için sorumluluğumuz büyüktür" dedi.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Ekrem İmamoğlu, basın toplantısının ardından Tevfik Bey Caddesi´nde esnaf ziyareti yaptı. Dükkanlara girerek işyeri sahipleriyle sohbet eden İmamoğlu, vatandaşlarla da hatıra fotoğraf çekildi. Tevfik Bey Caddesi´nden Atatürk Parkı´na geçen İmamoğlu, burada toplanan vatandaşlara seslendi. Bilecik´in vatan topraklarının başlangıç yeri olduğunu anlatan İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Burası aslında kahramanlıkların, vatan olan bu toprakların başlangıç yeri. Tabiri caizse güçlü tohum burada atıldı. Onun için bu güçlü tohumun atıldığı güzel şehrimin, güzel insanlarıyla buluşmaktan gerçekten büyük onur duydum. Esnafımızı gezdik, birazdan belediye başkanımızla çok güzel bir teknolojik iş birliğine imza atacağız. Kendisine bu güzel şehirde güzel hizmetleriyle başarılar diliyorum. Şimdi ben bunlar için Bilecik´te miyim? Hayır. Bilecik´e başka bir şey için geldim. Ben haysiyet mücadelesi için buradayım. Ben adaletsizliğe karşı buradayım, milletin iradesine karşı duranlara karşı çıkmak için buradayım ve siyaset üstü bir dönemde ittifakların güçlü olacağı bir dönemde 6´lı masada ortaya konulan o güçlü iradeyi daha da büyütmek adına buradayım. 31 Mart´ta dedim ya `ben hak yemem hakkımı da yedirmem´. İşte Türk milleti olarak 86 milyon insanımızla hak, hukuk ve adalet mücadelesinde hiçbir vatandaşımızın, hiçbir kurumun milletin iradesinin ise asla ve asla yedirilmeyeceğini bir avuç insana ve bugünün rejimindeki o tek kişinin ağzından çıkan o lafla yönetilme anlayışına, yargıyı siyasetin silahı gibi kullanmaya çalışanlara ne diyeceğiz yeter söz milletin diyeceğiz. Mayıs´a az kaldı. Bu coşkunuzu devam ettirin ve adaletsizliğe karşı dik durun. İkinci yüzyıl, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı milletimize çok iyi gelecek ve güzel günleri hep birlikte başaracağız. Çocuklarımız için, gençlerimiz için başaracağız. Her şey çok güzel olacak demeye devam ediyoruz."

Bilecik Belediyesi ile ortaklaşa yapılan `Halkın Esnafı´ projesinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi´ndeki tanıtım toplantısına katılan Ekrem İmamoğlu daha sonra Bozüyük ilçesine geçerek, seyir terası projesinin temel atma programına katıldı. İmamoğlu, Bozüyük ilçesi İsmet İnönü Caddesi´nde esnafı ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bilecik Engin ÖZMENCaner AKSUCafer ELMAS

2023-01-28 19:24:06



