Eşini ve oğlunu öldüren emekli uzman jandarma adliyede

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Engin ÖZMENCaner AKSU/ BİLECİK, (DHA)ESKİŞEHİR´de tabancayla eşi Fatma Aslan´ı (84), Bilecik'te oğlu Erol Aslan´ı öldürüp, diğer oğlu Osman Aslan´ı da ağır yaralayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir´in İnönü ilçesinde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, dün tartıştığı eşi Fatma Aslan'ı tabancayla öldürdü. Evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik´in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslan´ın evine gitti. Oğlunu da evde vurarak öldüren Mehmet Aslan, diğer oğlu Osman Aslan´ı ise eve çağırdı. Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan´ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde alınan Aslan, işlemleri sonrası Bozüyük Adliyesi´ne sevk edildi. Polis aracından elinde bastonla inen Mehmet Aslan, savcılık sorgusuna alındı.

Öte yandan Osman Aslan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Bozöyük Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-01-29 14:19:54



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