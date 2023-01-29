Eşini ve oğlunu öldüren emekli uzman jandarma tutuklandı (2)



'KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLAMA

Eskişehir´de tabancayla eşi Fatma Aslan´ı (84), Bilecik'te oğlu Erol Aslan´ı öldürüp, diğer oğlu Osman Aslan´ı da ağır yaralayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aslan, `eşe ve alt soya karşı kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklandı. Adliyeden polis ekipleri arasında, elinde bastonuyla çıkarılan Aslan, Bilecik Kapalı Cezaevine gönderildi.

`İNTİHARDAN VAZGEÇİP, EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRMEYİ SEÇTİM´

İfadesinde suçunu itiraf eden Mehmet Aslan'ın, "Yaklaşık 10 yıldır çocuklarım anneleriyle ayrılmamı istiyordu. Bu konuda da annelerine sürekli laf ederek baskı kuruyorlardı. Eşim son dönemde arada kaldığı için bana `İkimiz de intihar edip kurtulalım´ dedi hatta `Ölürken canım acımasın´ demişti. Ben de olay günü bu konuda tartıştım. İntihardan vazgeçtik, 'Kendimi öldüreceğime çocuklarımı öldürürüm' dedim. Eşim mutfakta bulaşık yıkarken kafasından ateş ederek öldürdüm. Evden çıktıktan sonra Bozüyük´e geldim. Oğlum Erol´un oturduğu evin anahtarı bende de vardı. Zaman zaman gidip kalırdım. İçeri girdiğimde hemen tabancamı çıkardım ve oğlumu öldürdüm. Daha sonra da diğer oğlum Osman´ı aradım eve çağırdım. O da geldiğinde apartman girişinde onu da tabancayla vurdum" dediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Öte yandan Fatma ve oğlu Erol Aslan için Eskişehir´in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailenin yakınları ve komşuları katıldı. Fatma Aslan ve Erol Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Mehmet Aslan´ın tabancayla vurup yaraladığı Osman Aslan´ın sağlık durumunun ise kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Bozöyük Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-01-29 17:44:06



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