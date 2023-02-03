Bilecik´te kar yağışı; 106 köye ulaşım yok



Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te etkili olan kar yağışıyla 106 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Valilik, 75 araç, 104 personel ve 34 ekip ile karla mücadelenin sürdüğünü açıkladı.

Bilecik´te hava sıcaklığı, sıfırın altında 1 dereye kadar düştü. Sabahtan itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı ve trafiği etkiledi. Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 106 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar yağışının yanı sıra yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı da yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bilecik Valiliği'nce 75 araç, 104 personel ve 34 ekip ile karla mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "Bilecik´imizin her köşesinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı çalışmalarımız devam ediyor. 112 Çağrı Merkezimiz milletimizin emrindedir" denildi.

Öte yandan Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi´nde kurum amirlerinin katılımı ile kış tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı. Kızılkaya, "Şehrimizin her noktasında ekiplerimiz gayretle 7/24 milletimizin hizmetinde" dedi.

Kentte kar yağışıyla kapanan yolların yeniden açılması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-02-03 17:22:09



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