Bilecik´te kar yağışı; 106 köye ulaşım yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik´te kar yağışı; 106 köye ulaşım yok

DHA

Bilecik´te kar yağışı; 106 köye ulaşım yok


Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te etkili olan kar yağışıyla 106 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Valilik, 75 araç, 104 personel ve 34 ekip ile karla mücadelenin sürdüğünü açıkladı.
Bilecik´te hava sıcaklığı, sıfırın altında 1 dereye kadar düştü. Sabahtan itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı ve trafiği etkiledi. Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 106 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar yağışının yanı sıra yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı da yer yer 20 metreye kadar düştü.
Bilecik Valiliği'nce 75 araç, 104 personel ve 34 ekip ile karla mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "Bilecik´imizin her köşesinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı çalışmalarımız devam ediyor. 112 Çağrı Merkezimiz milletimizin emrindedir" denildi.
Öte yandan Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi´nde kurum amirlerinin katılımı ile kış tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı. Kızılkaya, "Şehrimizin her noktasında ekiplerimiz gayretle 7/24 milletimizin hizmetinde" dedi.
Kentte kar yağışıyla kapanan yolların yeniden açılması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2023-02-03 17:22:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
Bilecik'te barınaktaki hayvanlar ısıtıcıyla soğuktan korunuyor
YEREL HABERLER Bilecik'te barınaktaki hayvanlar ısıtıcıyla soğuktan ...
Bilecik'teki okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsiz yemek uygulaması başlıyor
YEREL HABERLER Bilecik'teki okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsiz ...
Bilecikli köylüler Osmanlı yadigarı 500 yıllık top güllelerini özenle koruyor
YEREL HABERLER Bilecikli köylüler Osmanlı yadigarı 500 yıllık top ...
Bilecik'te kar nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bilecik'te kar nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı
Bilecik Müze Akademisi'nde çocuklar kukla yaptı
YEREL HABERLER Bilecik Müze Akademisi'nde çocuklar kukla yaptı
Bilecik'te meydana gelen yangında bir evde maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Bilecik'te meydana gelen yangında bir evde maddi ...
Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Denizli görevine yeniden seçildi
YEREL HABERLER Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Denizli görevine ...
Bilecik'te ev yangını
YEREL HABERLER Bilecik'te ev yangını
Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet ...
Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
YEREL HABERLER Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Bozüyük'ün yaylalarında kar etkili oldu
YEREL HABERLER Bozüyük'ün yaylalarında kar etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.