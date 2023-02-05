Bilecik´te eğitime 1 gün ara verildi



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK Valiliği, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Bilecik´te hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Meteoroloji verilerine göre, yarın gün boyunca aralıkla kar yağışının beklendiği kentte Bilecik Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Bilecik´te uydu ve radar verilerine göre il genelinde kar yağışı devam etmektedir. Kar yağışının gece yarısından sonra hafif şekilde devam etmesi beklenirken yarın (pazartesi) öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak zaman zaman kuvvetli olacağı ve kuvvetli rüzgar ile beraber tipi şeklinde yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli, malul ve hamile personelin herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır." denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-02-05 23:02:21



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