Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta meydana depremin ardından sosyal medyadan, Bilecik´te de deprem olacağını, bu nedenle yardım malzemeleri götürmek için yola çıkanlara izin verilmediğine ilişkin asılsız ses kaydı paylaştığı belirlenen TIR sürücüsü M.T., Bilecik´te gözaltına alındı.
Bilecik´te oturan TIR şoförü M.T., Kahramanmaraş´ta meydana gelen depremin ardından Bilecik´te de deprem olacağını, bu nedenle yardım malzemeleri götürmek için yola çıkanlara izin verilmediğine ilişkin ses kaydını sosyal medyada paylaştı. Ses kaydının kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçeğe aykırı paylaşım nedeniyle M.T. hakkında gözaltı kararı verdi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından `halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma´ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2023-02-07 12:35:32
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