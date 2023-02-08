Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına idari soruşturma /FOTOĞRAF DÜZELTME İLE YENİDEN

Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyadan "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni" paylaşımını yapan öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Prof. Dr. Göker'in, paylaşım yaptığı hesaptaki fotoğrafın 8 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu olduğu öğrenildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Prof. Dr. Göker, "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır" dedi. Tepki çeken paylaşımların ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce Prof. Dr. Göker hakkında idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalarından dolayı idari soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonucunda verilecek karar kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
PROFİLİNDE HAYATINI KAYBEDEN PROFESÖRÜN FOTOĞRAFINI KULLANMIŞ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker'in paylaşım yaptığı sosyal medya sayfasında, 2015 yılında yaşamını yitiren Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun fotoğrafını, profil fotoğrafı olarak kullandığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2023-02-08 13:17:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.