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Besihanelerindeki 52 büyükbaşı, depremzedeler için bağışladılar

DHA

Besihanelerindeki 52 büyükbaşı, depremzedeler için bağışladılar


Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)-BİLECİK'te yaşayan Saffettin Güçdü ile oğlu İbrahim Güçdü, besihanelerindeki 52 büyükbaş hayvanı depremzedeler için bağışladı.
Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremlerden etkilenenler için Bilecik'te başlatılan yardım kampanyaları aralıksız olarak sürüyor. Saffettin Güçdü ile oğlu İbrahim Güçdü de besihanelerindeki 52 büyükbaş hayvanı, depremzedelere bağışladı. Kızılay'ın önderliğinde bağış olarak verilen hayvanların taşınmasını Cemil İnce üstlendi. Et tesisleri sahibi Selçuk Erşan ise etleri kesilip, Kızılay mutfağına ulaşmasını sağladı. Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun da bu süreci organize etti.
'UMARIM BU ZOR GÜNLERİ ATLATIRIZ'
Bilecik'te babası ile birlikte kurbanlık hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten İbrahim Göçdü, "Babamla beraber bir işletmemiz var. Kurbanlık büyükbaş hayvan yetiştiriyoruz. Depremin ardından, depremden zarar görenlere elimizdeki büyükbaş hayvanları bağışlama kararı aldık. Bilecik Kızılay Şubesi Başkanı Sevcan Uzun ile irtibata geçtik. Kendisi de sağ olsun bağış sürecini organize etti. Besihanemizdeki 52 büyükbaş hayvanımızın hepsini depremzedelere bağışladık. Bu hayvanları taşıma işlemini Bilecik'te hayırsever Cemil İnce karşıladı. Hayvanların kesim işlemeni yine hayırsever Selçuk Erşan üstlendi. Umarım bu zor günleri en kısa sürede atlatırız" dedi.
ETLER, HATAY'A GÖNDERİLECEK
Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun da depremzedeler için seferber olduğunu belirterek, "Seferberlik ilan ettik ve durmadan çalışıyoruz. Bu süreçte İbrahim Güçdü, hayvancılıkla uğraşıyormuş ve bize büyükbaş hayvan bağışlamayı istediğini söyledi. Biz de sürece doğru yönetmek adına genel merkezimizde istişare ettik ve gerçekten Hatay bölgesinde ciddi anlamda gıdaya ihtiyacı olduğunu öğrendik. Genel merkezimizle beraber koordineli halde hayvan bağışı kabul ettik. Öncelikle bağışlanan hayvanların etleri Hatay'a ulaşacak. Bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2023-02-12 12:37:37

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