Bilecik Belediyesi, deprem bölgesi için çadır üretimine başladı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK Belediye Başkanlığı, kurduğu atölyede Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremlerde evleri zarar görenler için acil durum çadırları üretmeye başladı. Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, kısa sürede 100 çadırın üretimini tamamladıklarını ifade ederek deprem bölgesine göndereceklerini söyledi.
Bilecik Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremlerin ardından zorlu kış koşullarında mücadele veren depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kültür ve Kongre Merkezi´ni çadır üretim atölyesine dönüştürdü. Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, çadır üretiminin yapıldığı atölyede inceleme bulundu. İlk etapta üretimi tamamlanan 100 çadır içerisine yatak, yastık, yorgan ve benzeri ihtiyaçları da eklediklerini ifade eden Subaşı, "Deprem bölgesinde yaşanan felaketten dolayı çadır ihtiyacı doğdu. Bu yüzden Bilecik Belediyesi Atölye birimi, Halk Eğitim dikiş kurslarındaki kursiyerlerimiz ve aynı zamanda kooperatifimizdeki kadınlarımızın yardımlarıyla çadır üretmeye başladık. 100 adet çadırı üretmiş olacağız. Bu akşama kadar bu çadırları tamamlayıp, göndermeyi planlıyoruz. Yine Ticaret ve Sanayi Odası´nın işbirliğiyle çadırların içine yatak, yastık, yorgan ve benzeri ihtiyaçları alacağız. Aynı zamanda esnaf ve vatandaşlarımızın destekleriyle çadırların içerisini ısıtıcılar, elektrikli sobalarla donatacağız. İhtiyaç olan alanlarda jeneratörler alacağız. Bilecik Belediyesi olarak afet bölgesinde bir çadır kent kurarak, buradaki vatandaşlarımıza biraz da olsa yardımcı olmaya çalışacağız. Bu anlamda vatandaşlarımızın bizlere destek ve yardımcı olmalarını da rica ediyorum" dedi.
Atölyede üretimi tamamlanan ilk etap 100 çadırın hemen deprem bölgesine gönderileceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2023-02-12 18:11:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.