Bilecik´te minibüsçülerin 3 günlük geliri depremzedelere



Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te şehir içi yolcu minibüslerinin 3 günlük toplanan tüm gelirin depremzedelere bağışlandığını açıklayan Bilecik M Plakalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Samet Yıldız, "Biz de M plakalı minibüsçüler olarak elimizi taşın altına koyarak 3 gün boyunca kazandığımız ücretleri deprem bölgesindeki kardeşlerimize göndereceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan büyük depremin ardından Bilecik´te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Bilecik M Plakalılar Derneği Yönetim Kurulu, 3 günlük gelirlerini depremzedelere bağışladıklarını açıkladı. Şoförler olarak tüm Türkiye´de yaşanan seferberliğe bu şekilde katkı sağlamayı planladıklarını belirten Yıldız, "Bildiğiniz üzere doğal bir afetle karşı karşıya kalındı. Türkiye olarak çok üzüntülü bir durumdayız. Biz de M plakalı minibüsçüler olarak elimizi taşın altına koyarak 3 gün boyunca kazandığımız ücretleri deprem bölgesindeki kardeşlerimize göndereceğiz. Doğal bir afetle karşı karşıya kalındı. Türkiye olarak çok üzüntülü bir durumdayız. Allah yardımcıları olsun. Bizim elimizden gelenler bunlar. İnşallah daha çok şey gelir. Halkımızın bu konudaki hassasiyetinden dolayı Allah hepsinden razı olsun" dedi . (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-02-13 17:52:05



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