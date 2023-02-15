Bilecik Valisi Kızılkaya 3, ilçe kaymakamları 1´er maaşını depremzedelere bağışladı



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK Valisi Kemal Kızılkaya, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremden zarar gören vatandaşlara kendisinin 3 maaş, ilçe kaymakamlarının ise 1´er maaşını bağışladığını söyledi. Vali Kızılkaya ayrıca, Bilecik´te 8 milyon 486 bin 375 lira nakdi yardımın AFAD´a gönderdiğini ifade etti.

Bilecik´te, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili yürütülen yardım çalışmalarını değerlendirme toplantısı, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı. Kaymakamların yanı sıra vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı değerlendirme toplantısında konuşan Vali Kızılkaya, kendisinin 3, ilçe kaymakamlarının 1´er maaşlarını depremzedeler için bağışladıklarını söyledi.

Bugüne kadar Bilecik´ten 8 milyon 486 milyon 375 lira nakdi yardımın AFAD´a gönderildiğini belirten Vali Kızılkaya, "Toplamda, 43 iş makinesi ve 11 öncü aracı, 121 ayni yardım TIR´ı, 37 bin 552 adet battaniye, 1947 adet ısıtıcı soba, 559 adet tüp, 335 adet çadır, 556 bin 910 adet su, 163 bin 925 adet giysi, 81 bin 937 adet hijyen malzemesi ve 328 bin 91 adet gıda maddesi deprem bölgelerine ulaştırarak afetin yaralarını sarmaya çalıştık" dedi.

Bugüne kadar deprem bölgesinden gelen 1166 afetzedenin yurt ve misafirhanelere yerleştirildiğini belirten Kızılkaya, hastanelere başvuran afetzede sayısının ise 234 olduğunu açıkladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-02-15 11:57:42



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