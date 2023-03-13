Bilecik´te minibüs, dere yatağına uçtu: 13 yaralı

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te, kontrolden çıkarak dere yatağına düşen minibüsteki şoför dahil 13 kişi yaralandı.

Kaza, Kuyubaşı köyü mevkisinde meydana geldi. İsa Kaşık'ın kullandığı 34 LAM 907 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada şoför Kaşık ile yolcular Ayşe B., Murat E., İsmail B., Şinasi Y., Rabia Y., Meryem Y., Ünal G., Ayşegül G., Yaşar B., Fatma Y., Zeynep Y. ve Zehra G. yaralandı. Dere yatağında asılı kalan araç içinde bulunan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-03-13 12:12:06



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