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Bilecik´te minibüs, dere yatağına uçtu: 13 yaralı

DHA

Bilecik´te minibüs, dere yatağına uçtu: 13 yaralı


Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te, kontrolden çıkarak dere yatağına düşen minibüsteki şoför dahil 13 kişi yaralandı.
Kaza, Kuyubaşı köyü mevkisinde meydana geldi. İsa Kaşık'ın kullandığı 34 LAM 907 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada şoför Kaşık ile yolcular Ayşe B., Murat E., İsmail B., Şinasi Y., Rabia Y., Meryem Y., Ünal G., Ayşegül G., Yaşar B., Fatma Y., Zeynep Y. ve Zehra G. yaralandı. Dere yatağında asılı kalan araç içinde bulunan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2023-03-13 12:12:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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