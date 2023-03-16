Bilecik´te enerji nakil hattı koptu, YHT seferleri aksadı

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´in Osmaneli ilçesi yakınlarında, TEİAŞ'a ait yüksek gerilim hatlarında meydana gelen kopma, yüksek hızlı tren seferlerinde aksamalara yol açtı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu nakil hatları temizlenirken, seferler yeniden başladı.

Osmaneli ilçesi yakınlarında Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait yüksek gerilim hattı, koparak demir yoluna düştü. Kopan yüksek gerilim hattı nedeniyle İstanbul-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren, Bilecik yakınlarında beklemeye alındı. Demir yolu hattındaki çalışma nedeniyle bölgede diğer tren seferlerine de ara verildiği belirtildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından nakil hatlarının temizlenmesi sonrası yüksek hızlı tren seferleri yeniden başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-03-16 11:36:11



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