Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, BilecikEskişehir kara yolunda öğleden sonra meydana geldi. Ahmet Bayrak´ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 11 SK 919 plakalı otomobil, yoldan çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Bayrak ile yanındaki Levent ve Nazife Bayrak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Levent Bayrak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-04-05 17:49:54



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