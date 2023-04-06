3 ilde toplam 5 milyon liralık dolandırıcılığa 3 tutuklama



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK, İstanbul ve Kırıkkale'de, 135 kişiyi 5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler O.T., E.Ü. ve D.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin takibe aldığı 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 3 cep telefonu, masaüstü bilgisayar, 17 banka kartı, 2 bin 35 lira, 770 dolar, 200 euro ve 20 sterlin ele geçirildi. Bilecik'te ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin Bilecik'in yanı sıra İstanbul ve Kırıkkale'de internet üzerinden satış yaptıkları ürünleri göndermedikleri ve kendilerini savcı olarak tanıtıp birçok farklı yöntemle 135 kişiyi 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-04-06 16:57:51



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