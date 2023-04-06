3 ilde toplam 5 milyon liralık dolandırıcılığa 3 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 ilde toplam 5 milyon liralık dolandırıcılığa 3 tutuklama

DHA

3 ilde toplam 5 milyon liralık dolandırıcılığa 3 tutuklama


Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK, İstanbul ve Kırıkkale'de, 135 kişiyi 5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler O.T., E.Ü. ve D.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin takibe aldığı 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 3 cep telefonu, masaüstü bilgisayar, 17 banka kartı, 2 bin 35 lira, 770 dolar, 200 euro ve 20 sterlin ele geçirildi. Bilecik'te ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
Yapılan araştırmada şüphelilerin Bilecik'in yanı sıra İstanbul ve Kırıkkale'de internet üzerinden satış yaptıkları ürünleri göndermedikleri ve kendilerini savcı olarak tanıtıp birçok farklı yöntemle 135 kişiyi 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2023-04-06 16:57:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda ...
Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 103 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 103 sikke ele ...
Bilecikli kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu sürüyü ailesiyle büyütüyor
YEREL HABERLER Bilecikli kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu ...
Çevre odaklı çalışmalar yürüten üniversitenin yerleşkesinde elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu
YEREL HABERLER Çevre odaklı çalışmalar yürüten üniversitenin ...
AGD'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
YEREL HABERLER AGD'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Osmaneli'de ilkokul öğrencileri Kaymakam Ünal’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Osmaneli'de ilkokul öğrencileri Kaymakam Ünal’ı ...
Bilecik'teki Samrı Barajı'nda su tutulmaya başlandı
YEREL HABERLER Bilecik'teki Samrı Barajı'nda su tutulmaya başlandı
Bilecik'te 3 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik'te 3 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında ...
Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ...
Bilecik'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü
YEREL HABERLER 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü
Bilecik'te minibüs devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te minibüs devrildi: 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.