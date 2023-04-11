İki üniversiteli, vagon üzerinde video çekerken elektrik akımına kapılarak yaralandı



Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te tren vagonu üzerinde sosyal medya hesapları için video çekmek isteyen üniversite öğrencisi Önder Ü. (20) ve Eray A. (19) elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Önder Ü. ve Eray A., dün akşam İstasyon Mahallesi´nde bulunan eski tren garına görevlilerden gizli girerek, park halindeki boş yük vagonun üzerine çıktı. Sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekmek isteyen ikili yüksek gerilim elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan üniversite öğrencileri, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı öğrencilerden Eray A.'nın durumunun iyi olduğu, Önder Ü.'nün ise iç organlarında ciddi hasar meydana geldiği ve hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi´ne sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-04-11 15:00:32



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