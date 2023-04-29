Bilecik'te yolcu otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´in Bozüyük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilip, yan yattığı kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ormangüzle köyü mevkisinde meydana geldi. Bozüyük´ten, Bursa´ya gitmek üzere yola çıkan Selahattin Demiraslan (61) yönetimindeki 10 HD 016 plakalı Balıkesir Hakser Turizm'e ait yolcu otobüsü, köy girişinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilip, yan yattı. Kazada sürücü ile otobüsteki 1'i ağır toplam 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Bozöyük Cafer ELMAS

2023-04-29 18:31:08



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