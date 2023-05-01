ERBAKAN: SEÇİMDE BELİRLEYİCİ OLACAK ANAHTAR BİR PARTİ KONUMUNA GELDİK

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERBAKAN: SEÇİMDE BELİRLEYİCİ OLACAK ANAHTAR BİR PARTİ KONUMUNA GELDİK

DHA

ERBAKAN: SEÇİMDE BELİRLEYİCİ OLACAK ANAHTAR BİR PARTİ KONUMUNA GELDİK


Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yapıcı muhalefet anlayışı sadece eleştiren değil çözümü de ortaya koyan siyaset anlayışı, siyasete nezaket getiren yaklaşımı, milletimizin teveccühüne layık olmasına sebep oldu. Çok kısa süre içerisinde Yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden bir tanesi haline geldi ve bu 14 Mayıs seçimleri öncesinde de seçim sonucunda belirleyici olacak anahtar bir parti konumuna geldi" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs´ta yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Bilecik´te partililerle buluştu. Şeyh Edebali Kongre Merkezi´ne geçen ve burada bir konuşma yapan  Erbakan; Yeniden Refah Partisi´nin seçimlerde önemli aktörlerden biri olacağını belirterek, şunları söyledi:
"Hepinizin bildiği gibi Yeniden Refah Partisi kısa sürede çok büyük mesafe kat etti 300 bine yakın resmi üyesi, 81 il 900'den fazla ilçede teşkilatlanmasını tamamlamasıyla seçime girme yeterliliğini 1 seneden kısa sürede elde etmesi, binlerce köy ve mahalle teşkilatının kurulmuş olması, 100 bine yakın sandık baş müşahidinin belirlenmesi, bütün illerimizde istisnasız gençlik ve hanım kollarımızın tamamlanmış olması ve ikisi de birbirinden muazzam 2 büyük kongremizin gerçekleştirilmesi ki en sonuncusu 6 Kasım'da ikinci büyük kongremiz Ankara Arena'da 65 bin insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen bir kongre oldu. Bütün bu hızlı gelişmesi ve bir de üzerine yapıcı muhalefet anlayışı sadece eleştiren değil çözümü de ortaya koyan siyaset anlayışı, siyasete nezaket getiren yaklaşımı milletimizin teveccühüne layık olmasına sebep oldu. Çok kısa süre içerisinde Yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden bir tanesi haline geldi ve bu 14 Mayıs seçimleri öncesinde de seçim sonucunda belirleyici olacak anahtar bir parti konumuna geldi" ifadesini kullandı.KILIÇDAROĞLU´NU ELEŞTİRDİ
Erbakan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun 300 milyar dolar getireceğine ilişkin söylemlerini eleştirerek, "Diyorlar ki `Efendim iyi çok güzel helikopter yaptınız, uçak yaptınız, tank yaptınız, TCG Anadolu gemisi yaptınız, İHA yaptınız, SİHA yaptınız. İyi de milletin karnı aç fakirlik var. İşsizlik var, ekonomi sıkıntılı, enflasyon var. Tamam doğru söylüyorsun biz de bunlardan kurtulmak için çalışacağız. Bunlardan bu milleti bu ülkeyi sen mi kurtaracaksın? Sanki kendisi kurtaracakmış gibi. Diyor ki `Efendim 300 milyar dolar daha borç getireceğim´ Ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen `300 milyar dolar daha borç getireceğim´ diyorsun. Milli kaynak paketlerin var mı? Borç almadan, varlıklarımızı satmadan, cenabı Allah'ın verdiği zenginlikleri şu şekilde kaynağa dönüştüreceğim´ dediğin bir projem var mı? Yok, `Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar borç alacağım´ O borcun faizi ne olacak? Onun geri ödemesi ne olacak? Tekrardan milletin üstüne sırtına, yük olarak binecek" diye konuştu. Görüntü Dökümü:
-Erbakan´ın salona gelişi ve karşılanması
-Toplantıya katılanlar
-Erbakan´ın konuşması
-Erbakan´a kılıç hediye edilmesi
-Genel görüntülerDHA-Politika Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2023-05-01 00:21:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erbakan: Seçimde belirleyici olacak anahtar bir parti konumuna geldik
YEREL HABERLER Erbakan: Seçimde belirleyici olacak anahtar bir parti ...
Bilecik'te öğrencilerden kendi yaptıkları model uçaklarla gösteri
YEREL HABERLER Bilecik'te öğrencilerden kendi yaptıkları model ...
Bilecik'te yolcu otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te yolcu otobüsü şarampole devrildi: 12 ...
Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi, 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi, 12 kişi yaralandı
Bilecik'te "Kalp Sağlığı Haftası"nda bisiklet turu düzenlendi
YEREL HABERLER Bilecik'te "Kalp Sağlığı Haftası"nda bisiklet turu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.