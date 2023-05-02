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Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımız son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek

DHA

Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımız son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek


Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar bölgesinde bulunan petrole ilişkin, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verecek. O da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde Sayın Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek. Daha önce terör nedeniyle giremediğimiz alanlarda artık karış karış petrol ve doğal gaz alıyoruz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kapalı pazar yerini gezdi. Bilecik milletvekili adaylarıyla, pazar esnafını dolaşan Bakan Dönmez, partisine ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Pazar yeri ziyareti sonrası İsmet İnönü Caddesi'ndeki AK Parti Bozüyük seçim irtibat ofisine geçen Bakan Dönmez, partililerle bir araya geldi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Dönmez, Gabar bölgesinde bulunan petrolle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gabar bölgesinde son yılların en büyük keşiflerinden birini yaptıklarını ve bunun müjdesini de bugün Konya'da miting düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını ifade eden Bakan Dönmez, "Bedava doğal gaza ilişkin karar, dün Resmi Gazete'de çıktı. Bu ay gelecek faturalarınızda evet, tüketim değerini göreceksiniz, tüketim bedelini göreceksiniz ama son satırda ödenecek bedeli sıfır olarak göreceksiniz. Bu vatandaşımıza hizmetimizin bir göstergesi olarak algılanmasını arzu ediyoruz. Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verecek. O da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek. Daha önce terör nedeniyle giremediğimiz alanlarda artık karış karış petrol ve doğal gaz alıyoruz. Türkiye, enerjide dışa bağımlı bir ülke. Kullandığımız enerjinin neredeyse yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl, başta petrol ve doğal gaz olmak üzere yaklaşık 95 milyar dolar bir fatura ödedik yurt dışına. Bunun yolu da aramaktan geçiyor. Biliyorsunuz bulanlar ancak arayanlar ama her arayan da bulamıyor. Nasıl bir şey? Şimdi ekibimiz artık bu işe odaklandı. Gece gündüz demeden sahada karış karış, hem karada hem de denizde aramalarını yoğunlaştırdı. Biz önümüzdeki aylarda ve yıllarda da inşallah hem Karadeniz'de hem de karada ilave keşifler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.
1 MİLYARLIK GES TESİSİ BUGÜN AÇILACAK
Konya'da bugün açılacak olan güneş enerji santraline de değinen Bakan Dönmez, 1 milyar dolar yatırımlı tesisin, Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali (GES) olduğunu söyledi. GES tesisinde kullanılan birçok malzemenin Türkiye'de üretildiğine dikkat çeken Bakan Dönmez, şunları söyledi:
"Bugün ayrıca hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük güneş santrallerinden bir tanesinin hizmete açılış törene katılacağız. Avrupa'nın en büyük güneş santralini Konya Karapınar'da açıyoruz. Bin megavatlık bir tesisten bahsediyoruz. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım ama buradaki tesisin bir özelliği de şu, orada kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı, başta güneş paneli olmak üzere Türkiye'de üretiliyor. Geçmişte bu ekipmanları da biz ithal ediyorduk. Evet, rüzgar, güneş, su bizim kaynak itibarıyla. Ama o kaynakları elektriğe dönüştürecek, ekipmanda dışa bağlıydı. Başka bir ifadeyle, teknolojide dışa bağımlıydık. Şimdi artık güneş panellerini kendimiz üretiyoruz. Sadece ülkemizde kullanılanları değil, yurt dışında da başta Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya olmak üzere birçok pazarlara da artık güneş paneli üretip gönderebiliyoruz. Rüzgar kanadı, rüzgar ekipmanları gönderebiliyoruz. Tıpkı İHA'da, SİHA'da, Togg'da, TCG Anadolu'da nasıl yerli bir yerli ve milli sanayi oluşturduysak enerjide de yerli ve milli sanayide ciddi atılımlar yapıyoruz. İnşallah bundan sonra bu hamlelerimiz, ürünlerimiz, teknolojimiz gelişerek büyüyecek."
'KARALAMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'
Bakan Dönmez, projelerin muhalefet partileri tarafından karalanmak istendiğini belirterek, "Şimdi birileri de kalkmış. Bunları karalamak için elinden geleni yapıyor. 3-5 oy uğruna Kandil'le masaya oturmaktan da çekinmeyen bir kesim var. Türk bayrağının altında İstiklal Marşı'nı okuyamayanlarla bizim işimiz yok. Vatandaşımız da her yerde görüyor zaten. Evet biz bugün aslında projelerimizde, vaatlerimizle yarışmak isterdik. Ama konu bambaşka bir noktaya gitti. Zaten o alanda bizimle yarışacak herhangi bir önerileri, projeleri de yok. Hepsi hayalden ibaret ama bugün konu artık vatan, millet, devlet ve bayrak olmuş durumda. Ben de vatandaşımızın vatanına, milletine bayrağına, devletine bir kez daha sahip çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Bilecik Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN
2023-05-02 13:57:41

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