Binali Yıldırım: Bu seçimde karşımızdaki ittifak adayını FETÖ'cüler, PKK, HDP destekliyor



Cafer ELMAS/BİLECİK(DHA)AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu seçim diğer seçimlere benzemiyor. Peki bu seçimi diğerlerinden ayıran nedir? Çok basit. Bu seçimde ilk defa karşımızdaki ittifak adayını FETÖ'cüler, PKK, HDP destekliyor ve onların arkasındaki ağa babaları destekliyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bilecik Ertuğrulgazi Atatürk Spor Salonu´nda partililerle bir araya geldi. 14 Mayıs´ta yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminin çok önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Burası cihan imparatorluğunun doğduğu yerdir. Bu toprakların üzerinde 14 Mayıs seçimlerinde ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Biz 15 seçimi geride bıraktık. Bu seçim diğer seçimlere benzemiyor. Peki bu seçim diğerlerinden ayıran nedir? Çok basit. Bu seçimde ilk defa karşımızdaki ittifak adayını FETÖ'cüler, PKK, HDP destekliyor ve onların arkasındaki ağa babaları destekliyor. Bir Cumhurbaşkanlığı bir de vekiller için sandık gelecek. Biz bu seçimde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak sandığa gidiyoruz. Dolayısıyla mecliste Cumhurbaşkanımıza güçlü bir milletvekili desteği lazım değil mi? Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ve vekillerimizi de meclise göndereceğiz. Çünkü güçlü hükümet güçlü meclisle olabilir. Bu seçim ilk defa PKK/ PYD/ YPG, FETÖ terör örgütü ve onların sahiplerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir seçimdir. Sandığa terör örgütlerini getiriyorlar. Ne diyorlar; `Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun´ Özerklik getirecekler, bölünme getirecekler. Ülkemizin güney sınırlarında bir terör devleti kurmak için yıllardır gayret gösteriyorlar. Terör örgütlerine destek veriyorlar. Ancak onların hesap edemediği bir şey var. Yüzyıl önce küllerinden doğan, `Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır´ diyerek bir milleti İstiklal mücadelesine sevk eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun silah arkadaşlarının emanet ettiği bu toprakları bölücülere FETÖ'cülere bu millet bırakır mı? Burası Osmanlı'nın kurulduğu yer, buna izin verir mi? Ay yıldızlı bayrağı indirir mi? Ezanları dindirir mi?" dedi.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, muhalefet partilerini de eleştirdi. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´na Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile terör örgütlerinden destek mesajları geldiğini söyleyen Yıldırım, "Osmanlı'nın doğduğu topraklardayız. Osmanlı'nın torunlarına da bu seçimde büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun farkında olduğunuzu biliyoruz. Bu seçimlerde ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacağınıza yürekten inanıyorum ve diyorum ki 14 Mayıs'ta Bilecik rekora koşuyor. 14 Mayıs sıradan bir seçim değil kendileri kaşındılar. Biz her şeyi sakin bir şekilde bugüne kadar yaptığımız gibi yapmayı arzu ederdik ama değil mi ki Kemal Bey´in adaylığı açıklandı; dağdan, Avrupa´dan Amerika´dan terör örgütleri, onların arkasındakiler avaz avaz bağırmaya başladılar. 'Kapılar kırılacak, teröristler serbest kalacak, FETÖ´cüler serbest kalacak, Öcalan serbest kalacak, Tayyip Erdoğan gidecek tepemizdeki İHA´lar SİHA´lar geri gidecek. `Eyalet sistemini getireceğiz, yani Türkiye´yi bölmeye çalışacağız´ diyorlar. 40 bin şehidimize sahip çıkmak boynumuzun borcudur. 15 Temmuz gecesi nasıl meydanları doldurduysanız, alçaklara nasıl haddini bildirdiyseniz şimdi de içeriden ve dışarıdan birliğimizi kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara cevabı sandıkta vereceğiz. Terör örgütleri işine baksın, bizim seçimimize karışmasın" diye konuştu.

Binali Yıldırım´a konuşmasının ardından partililer tarafından kılıç hediye edildi. Yıldırım, Bilecik´teki parti buluşmasının ardından Bozüyük ilçesine geçerek partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi´nin de açılışını yaptı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım´a ziyaretlerinde AK Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı, AK Parti milletvekili Adayları Halil Eldemir, Hüsnü Ersoy ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım eşlik etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-05-05 17:38:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.