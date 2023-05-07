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Bilecik'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

DHA

Bilecik'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü


Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)-BİLECİK'te 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Mustafa Ergün (32) hayatını kaybetti, diğer sürücü gözaltına alındı. 
Kaza, gece saatlerinde kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Pelitözü Göleti mevkisinde meydana geldi. Beytullah Y. (30) yönetimindeki 44 BG 484 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ergün idaresindeki 41 HS 241 plakalı otomobile çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Ergün, olay yerinde hayatını kaybetti. Ergün'ün cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer sürücü ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2023-05-07 10:53:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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