Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gazla vatandaşımıza 40 milyar lira katkı sağlamış olacağız (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gazla vatandaşımıza 40 milyar lira katkı sağlamış olacağız (2)

DHA

Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gazla vatandaşımıza 40 milyar lira katkı sağlamış olacağız (2)


SÖĞÜT'TE MİTİNGE KATILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Cumhur İttifakı milletvekili adayları ile mitinge katıldı. Burada konuşan Dönmez, "Kardeşlerim muhalefeti görüyorsunuz. Her gün biri, bir yerde, bir gün ak dediklerine, ertesi gün kara diyorlar. Bunlar öyle adamlar ki; Edirne'ye gider 'içki fiyatlarını düşüreceğiz' der. Konya'ya gider 'Seyit torunuyum' der. Kayseri´ye gider, Bilecik'e gelir bozkurt işareti yaparlar. İzmir'de Atatürkçülük yaparlar, Van'a gider PKK işaretleri ile milleti selamlarlar. Selahattin Demirtaş'a özgürlük derler. Apo'ya özgürlük diyenlere bir çift laf etmezler. Trabzon'a, Rize'ye giderler milliyetçi kesilirler. Diyarbakır'a giderler özerklik getireceğiz derler. Bunlar, bulundukları kaba göre şekil alırlar. Bunların kaç yüzü var, bilmiyoruz. Bunlar doğuda başka, batıda başka. Kuzey de başka, güneyde bambaşka. Bunlar, nabza göre şerbet verir. Zannediyorlar ki; millet bunları görmüyor. Millet bunları bilmiyor. Bunlar milletin derdiyle üzülmez. Milletin sevinciyle mutlu olmaz. Bizi onlardan ayıran en büyük fark, bu kardeşlerim. Trabzon'da Eren Bülbül'üz. Diyarbakır'da Yasin Börü. Batman'da Aybüke Yalçın'ız. Niğde'de Ömer Halisdemir, Elazığ'da Fetih Sekin'iz. Batıda neysek doğuda da oyuz" dedi.
AVRUPA BASININDA ÇIKAN HABERLER
Avrupa basınının, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yayınladığını anlatan Dönmez, "Görüyorsunuz değil mi? Avrupalı, Amerikalı dergiler, gazeteler, televizyonlar günlerdir hangi manşetleri atıyorlar? Günlerdir muhalefeti parlatmak için neler yapıyorlar. Çünkü onlar da biliyor. Bizim muhalefet kullanışlı. Ne derlerse yaparlar. Adamlar da bunu biliyor. Geçen Alman medyasında Kılıçdaroğlu seçilirse; yapması gereken 13 madde diye bir liste yayınladı. Anlayacağınız yol haritalarını da çizdiler. Listede neler mi var kardeşlerim? Tam bir ihanet listesi. Diyorlar ki; terör örgütüne yapılan operasyonları durdurun. PKK'ya askeri müdahalede bulunmayın. Suriye'deki terör örgütü uzantısıyla anlaşın. Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakın. Ermeni soykırımını tanıyın. Doğu Akdeniz'den çekilin. Yunanistan'ı kışkırtmayın. Ege'de, Akdeniz'de askeri faaliyetleri azaltın. Doğuda özerklik taleplerini kabul edin. Kıbrıs'taki iddialarınızdan vazgeçin. Daha bitti mi? Bitmedi. Diyorlar ki başörtüsü laikliği tehdit ediyormuş. Bunu da tekrar düzenleyin diyorlar" diye konuştu.
'DÜNYAYI İNANDIRDIK, BUNLARI İNANDIRAMADI'´
Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın artık evlerinde kullanır hale geldiğini ancak muhalefetin halen gazın bulunduğuna inanmadığını söyledi. Bu keşifle birlikte rekor kırdıklarını belirten Dönmez, "Karadeniz gazımız hayırlı, uğurlu olsun. Bazıları inanmadı, biliyorsunuz. Dünyayı inandırdık, rekor kırdık, bunları inandıramadık. Dünyanın önde gelen denetim şirketleri inandı. Bunlardan tık yok. Denizlerdeki aramaların yanına karayı da ekledik. Son olarak ismi hep terörle anılan Gabar'da Türkiye'nin en büyük keşfine imza attık. O bölgede günde 100 bin varil üreteceğiz değerli kardeşlerim. Duracak mıyız? Hayır. Varsa bulacağız. Kimseni şüphesi olmasın. Bazıları gibi emirleri, talimatları dışarıdan değil; milletimizden alıyoruz" dedi. (DHA) Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/SÖĞÜT(Bilecik),(DHA)-DHA-Politika Türkiye-Bilecik / Söğüt Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN
2023-05-11 16:36:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te devrilen hafriyat toprağı yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te devrilen hafriyat toprağı yüklü kamyonun ...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 83 öğretim üyesi için cübbe töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 83 öğretim ...
Bilecik'te yüksek lisans öğrencisi 13 kilogram atık pil topladı
YEREL HABERLER Bilecik'te yüksek lisans öğrencisi 13 kilogram atık ...
Osmaneli'de anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Osmaneli'de anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi ...
Bilecik'te şerbetçi otu üretilen arazilerde iplik sarma işlemi başladı
YEREL HABERLER Bilecik'te şerbetçi otu üretilen arazilerde iplik ...
Bilgisayar oyunu üreten üniversite mezunu yazılımcı kendi firmasını kurmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Bilgisayar oyunu üreten üniversite mezunu yazılımcı ...
Bozüyük'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bozüyük'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Yeşilçam'ın unutulmaz şarkıları Bilecik'te seslendirildi
YEREL HABERLER Yeşilçam'ın unutulmaz şarkıları Bilecik'te ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.