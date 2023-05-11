Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gazla vatandaşımıza 40 milyar lira katkı sağlamış olacağız (2)



SÖĞÜT'TE MİTİNGE KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Cumhur İttifakı milletvekili adayları ile mitinge katıldı. Burada konuşan Dönmez, "Kardeşlerim muhalefeti görüyorsunuz. Her gün biri, bir yerde, bir gün ak dediklerine, ertesi gün kara diyorlar. Bunlar öyle adamlar ki; Edirne'ye gider 'içki fiyatlarını düşüreceğiz' der. Konya'ya gider 'Seyit torunuyum' der. Kayseri´ye gider, Bilecik'e gelir bozkurt işareti yaparlar. İzmir'de Atatürkçülük yaparlar, Van'a gider PKK işaretleri ile milleti selamlarlar. Selahattin Demirtaş'a özgürlük derler. Apo'ya özgürlük diyenlere bir çift laf etmezler. Trabzon'a, Rize'ye giderler milliyetçi kesilirler. Diyarbakır'a giderler özerklik getireceğiz derler. Bunlar, bulundukları kaba göre şekil alırlar. Bunların kaç yüzü var, bilmiyoruz. Bunlar doğuda başka, batıda başka. Kuzey de başka, güneyde bambaşka. Bunlar, nabza göre şerbet verir. Zannediyorlar ki; millet bunları görmüyor. Millet bunları bilmiyor. Bunlar milletin derdiyle üzülmez. Milletin sevinciyle mutlu olmaz. Bizi onlardan ayıran en büyük fark, bu kardeşlerim. Trabzon'da Eren Bülbül'üz. Diyarbakır'da Yasin Börü. Batman'da Aybüke Yalçın'ız. Niğde'de Ömer Halisdemir, Elazığ'da Fetih Sekin'iz. Batıda neysek doğuda da oyuz" dedi.

AVRUPA BASININDA ÇIKAN HABERLER

Avrupa basınının, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yayınladığını anlatan Dönmez, "Görüyorsunuz değil mi? Avrupalı, Amerikalı dergiler, gazeteler, televizyonlar günlerdir hangi manşetleri atıyorlar? Günlerdir muhalefeti parlatmak için neler yapıyorlar. Çünkü onlar da biliyor. Bizim muhalefet kullanışlı. Ne derlerse yaparlar. Adamlar da bunu biliyor. Geçen Alman medyasında Kılıçdaroğlu seçilirse; yapması gereken 13 madde diye bir liste yayınladı. Anlayacağınız yol haritalarını da çizdiler. Listede neler mi var kardeşlerim? Tam bir ihanet listesi. Diyorlar ki; terör örgütüne yapılan operasyonları durdurun. PKK'ya askeri müdahalede bulunmayın. Suriye'deki terör örgütü uzantısıyla anlaşın. Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakın. Ermeni soykırımını tanıyın. Doğu Akdeniz'den çekilin. Yunanistan'ı kışkırtmayın. Ege'de, Akdeniz'de askeri faaliyetleri azaltın. Doğuda özerklik taleplerini kabul edin. Kıbrıs'taki iddialarınızdan vazgeçin. Daha bitti mi? Bitmedi. Diyorlar ki başörtüsü laikliği tehdit ediyormuş. Bunu da tekrar düzenleyin diyorlar" diye konuştu.

'DÜNYAYI İNANDIRDIK, BUNLARI İNANDIRAMADI'´

Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın artık evlerinde kullanır hale geldiğini ancak muhalefetin halen gazın bulunduğuna inanmadığını söyledi. Bu keşifle birlikte rekor kırdıklarını belirten Dönmez, "Karadeniz gazımız hayırlı, uğurlu olsun. Bazıları inanmadı, biliyorsunuz. Dünyayı inandırdık, rekor kırdık, bunları inandıramadık. Dünyanın önde gelen denetim şirketleri inandı. Bunlardan tık yok. Denizlerdeki aramaların yanına karayı da ekledik. Son olarak ismi hep terörle anılan Gabar'da Türkiye'nin en büyük keşfine imza attık. O bölgede günde 100 bin varil üreteceğiz değerli kardeşlerim. Duracak mıyız? Hayır. Varsa bulacağız. Kimseni şüphesi olmasın. Bazıları gibi emirleri, talimatları dışarıdan değil; milletimizden alıyoruz" dedi. (DHA) Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/SÖĞÜT(Bilecik),(DHA)-DHA-Politika Türkiye-Bilecik / Söğüt Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-05-11 16:36:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.