Bilecik'te AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, AK Parti ve CHP, 1'er milletvekilliği kazandı.

172 bin 76 seçmenin bulunduğu Bilecik´te 671 sandık kuruldu. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre, 153 bin 568 seçmenin oy kullandığı kentte, 150 bin 553 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda 56 bin 990 oy alan AK Parti 1 ve 41 bin 98 oy alan CHP 1 milletvekilliği kazandı. AK Parti'de Sağlık Bakan Yardımcılığı'ndan istifa eden Halil Eldemir (50) Bilecik milletvekili seçilirken, CHP'nin mevcut milletvekili Yaşar Tüzün (57) de yeniden Meclise girdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-05-16 11:44:08



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