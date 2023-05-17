Bilecik'te otomobil göle uçtu: 3 ölü, 2 yaralı (2)

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ÖLENLERDEN İKİSİ ANNE VE OĞLU

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde göle uçan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin kimliği belli oldu. Ölenlerin Derya Nur Mete (24) ile 5 yaşındaki oğlu Yüksel Berk Mete olduğu tespit edildi. Diğer kişinin kimlik tespiti sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-05-17 14:03:25



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