Bilecik Ziraat Odası'nın binası 4'üncü kez soyuldu



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK Ziraat Odası'nın binasından bilgisayar monitörü ile kamera kayıt cihazı çalındı. Oda Başkanı Ahmet Sevinen, son 1 ayda binaya 4'üncü kez hırsız girdiğini belirterek "Camları arkadan vidalamıştık" dedi.

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Bilecik Ziraat Odası'nın binasına gece saatlerinde giren kişi ya da kişiler, bilgisayar monitörü ile kamera kayıt cihazını çaldı. Çalışanlar, sabah geldiklerinde durumu fark edip, polise haber verdi. Çalışma başlatan polis, güvenlik görüntülerini inceleme altına aldı.

'CAMLARI ARKADAN VİDALAMIŞTIK'

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, son 1 ayda 4'üncü hırsızlık olayının yaşandığını belirterek, "Odamıza yine hırsız girmiş. Bu 4'üncü girişi oluyor. İlk girdiğinde şahsıma ait bir küçük altın ile 2500 lira paramı çaldı. Bir daha girdi, alacak bir şey bulamadı. Üçüncü girişinde odamızın bir miktar parasını götürmüş. Şimdi dördüncüye bir daha girdi. Bu girişinde, odamıza ait bilgisayar monitörü ve kamera kayıt cihazını almış. Kayıt cihazını çaldığı için kayıtları da göremiyoruz. Camları arkadan vidalamıştık. Dün akşam yine girmiş. Bu hırsızı yakalansın bundan sonra cezaevinden çıkmasın" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-05-24 13:36:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.