Ocak Partisi kuruldu, ilk ziyaret Bilecik'e yapıldı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - OSMANLI Ocakları Teşkilatı bünyesinde kurulan Ocak Partisi, ilk ziyaretini Bilecik´in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi´ne yaptı. Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada, "Milletin iradesine saygı duyacağız. Siyasi partilerin hiçbirini kötülemeyeceğiz, yargılamayacağız. Biz başka bir duruş sergileyecek ve örnek olacağız" dediTürkiye siyasi hayatına bir parti daha eklendi. Osmanlı Ocakları Teşkilatı tarafından kurulan Ocak Partisi´nin tanıtım toplantısı Bilecik´in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi´nde yapıldı. Ocak Partisi tarafından Ertuğrul Gazi Cami´nde kılınan cuma namazı sonrası mevlit okutuldu. Mevlitin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, partinin resmen dün itibariyle kurulduğunu söyledi.ÜLKEMİZİN EN GÜZEL ŞEKİLDE VAR OLMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"Ocak Partisi bütün kitleleri bir yuvada toplayıp, onu var etmek için kurulmuştur" diyen Başkan Canpolat, "Ocak Partisi´nin ilke ve inkilapları vardır, vizyon ve misyonu çok geniştir. Bu teşkilatta her İyi Partili kardeşimizi Ocak´a davet ediyorum. Yuvalarına, ocağa dönsünler. Türkiye yakın tarihte bir seçim gerçekleştirdi. Bu seçimde bir sözde Millet İttifakı oldu, bir de Cumhur İttifakı oldu. Ocak Partisi bugün itibariyle Osmanlı Ocakları Teşkilatıyla bir ve kardeş teşkilattır. Osmanlı Ocak Teşkilatı tarafından kurulmuş bir siyasi partidir. Milletimizin birlik ve bütünlüğünü her ölçüde koruyup, kollayacak bir siyasi parti geldi. Bu ocak milletimizin ferasetini, tüm değerlerini koruyup, kollayacaktır. Sarı Saltuk´tan, Selçuklu´dan, Osmanlı´dan, Abdülhamit Han´dan, Atatürk´ten milletin ortak değeri haline gelmiş herkesi kucaklayarak milletimizi bütünleştirecek bir yuvayı, partiyi, ocağı bu teşkilatın altında var edeceğiz. Bizler milletin egemenliği, bağımsızlığını, millete hizmet eden herkesi saflarımıza davet ediyoruz. Bu anlamda Ocak Partisi´nin kutsal manada duasını yapmamızın da bir manası oluyor. Çünkü ilk Müslüman Türk evladı, hangi tarihte ocağını kurup tüttürdüyse, biz de Söğüt, Osmanlı Devleti´nin kurulduğu yerde biz Kürtlerle, Araplarla, Çerkeslerle hatta gayri müslimlerle bu vatanı hep beraber koruyup, kollayacağız. Ülkemizin en güzel şekilde var olması için mücadele edeceğiz" dedi.Söğüt´ün ardından ilk durağın Ankara´da Anıtkabir olacağını ifade eden Kadir Canpolat, "İktidarın güzel yapmış olduğu şeyleri her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama yanlış olursa da susmayacağız. Sayın Erdoğan´ı lider kabul ediyoruz. Parti programımızda dahi Sayın Erdoğan´ın ismi ve onun Türkiye davası desteklenecektir ibaresi var. Bu demek değil ki, AK Parti´nin hatalarını konuşmayalım. Biz kayıtsız şartsız, devletimizin, özellikle de milletimizin yanındayız. Millet neyi arzu ediyorsa milletimizin tarafında kalacağız" diye konuştu.BİZ BAŞKA BİR DURUŞ SERGİLEYECEK VE ÖRNEK OLACAĞIZOcak Partisi´ne olan teveccühten duyduğu memnuniyeti dile getiren Canpolat, "Şuana kadar yurt genelinde talep olmayan bir iki il var. Onları da arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Çok hızlı bir şekilde teşkilatlanıyoruz. Muhtemelen yapılacak olan ilk yerel seçimlerinde Ocak Partisi´ni sandıkta göreceğiz. Milletin iradesine saygı duyacağız. Siyasi partilerin hiçbirini kötülemeyeceğiz, yargılamayacağız. Biz başka bir duruş sergileyecek ve örnek olacağız. Biz asrın lideri Erdoğan´a nasıl sahip çıkılır bütün siyasi partilere göstereceğiz. AK Parti başka, sayın Erdoğan başka, MHP başka, sayın Devlet Bahçeli başka, bugünün CHP´si bizim için çok başka, ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk bambaşka" ifadelerini kullandı.Canpolat ve parti teşkilatı açıklamanın ardından Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti. Burada Kur´an-ı Kerim okuyan Canpolat, daha sonra teşkilat üyeleri ve alplerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Politika Türkiye-Bilecik Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) -

2023-06-02 17:52:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.