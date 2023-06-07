Bilecik´te 5 milyon liralık dolandırıcılığa 5 tutuklama

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!



Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te internet üzerinden irtibat kurdukları 135 kişiden 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edilerek gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilerek takibe alınan 5 şüpheli Bilecik ve İstanbul´da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 12 adet cep telefonu, masaüstü bilgisayar, 3 adet sim kart, 30 adet banka kartı, 2 bin 35 lira, 770 dolar, 200 euro ve 20 sterlin ele geçirildi. Bilecik´e getirilen 5 şüpheli, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği´nce `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama´ suçlamasıyla tutuklandı.

SAZAN SARMALI YÖNTEMİ KULLANMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede 5 şüphelinin, başkalarına ait hatlarla ve internet üzerinden irtibat kurdukları kişilere, icra borçlarının olduğunu söyleyerek para temin ettikleri, sahte araç satışı yaptıkları, satın aldıkları ürünlerin ücretini ödememek ve sazan sarmalı olarak bilinen yöntemleri kullandıkları tespit edildi. Bilecik´in yanı sıra başka şehirlerde şüphelilerin 135 kişiyi toplam 5 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2023-06-07 15:27:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.