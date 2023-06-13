Bilecik´te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Mustafa Durğun (51) hayatını kaybetti, yanındaki Yeliz Durğun yaralandı.
Kaza, Bozüyük-Söğüt kara yolu Alibeydüzü köyü mevkinde meydana geldi. Mustafa Durğun'un kullandığı 11 AD 977 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Barış Fındık (44) idaresindeki 11 DZ 222 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Durğun ve araçtaki Yeliz Durğun yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Mustafa Durğun kurtarılamadı, Yeliz Durğun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Diğer otomobilin sürücüsü Barış Fındık'ın yara almadığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2023-06-13 15:40:05
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