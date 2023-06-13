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Bilecik´te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Bilecik´te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı


Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Mustafa Durğun (51) hayatını kaybetti, yanındaki Yeliz Durğun yaralandı.
Kaza, Bozüyük-Söğüt kara yolu Alibeydüzü köyü mevkinde meydana geldi. Mustafa Durğun'un kullandığı 11 AD 977 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Barış Fındık (44) idaresindeki 11 DZ 222 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Durğun ve araçtaki Yeliz Durğun yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Mustafa Durğun kurtarılamadı, Yeliz Durğun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Diğer otomobilin sürücüsü Barış Fındık'ın yara almadığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2023-06-13 15:40:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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