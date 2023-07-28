Siyanür tespit edilen kuyuya define aramak için girmişler

BİLECİK, (DHA)-BİLECİK'te girdiği kuyudan cansız bedeni çıkarılan Nihat Kalkandelen (34) ile yaralı kurtulan Abdullah Alkan'ın (67) define aradıkları ortaya çıktı. İkilinin, kazı sırasında duvarları yumuşatmak için siyanür kullandıkları tespit edildi.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Osmaneli ilçesi Camicedit Mahallesi Satuk Buğra Han Sokak'ta meydana geldi. 2 kişinin bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan Abdullah Alkan, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun koku gelmesi üzerine yaptıkları ölçümde, kuyuda yüksek miktarda hidrojen siyanür tespit eden ekipler, çalışmalara ara vererek AFAD'a haber verdi. Bölgeye gelip, gaz maskeleriyle kuyuya inen AFAD ekipleri, Nihat Kalkandelen'in cansız bedenine ulaştı. İlk incelemede, siyanür nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Kalkandere'nin cenazesi, otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 SUÇTAN SORUŞTURMA

Olayla ilgili 'taksirle ölüme neden olma' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılırken; 4 metrekare genişliğinde, 15 metre derinliğindeki kuyunun üzerinde halat mekanizması kurulduğu ve kazı amaçlı açıldığı belirlendi. AFAD görevlilerince kuyudan alınan numunenin yapılan incelemesinde; siyanür maddesine rastlanırken, Nihat Kalkandelen ile Abdullah Alkan'ın define aramak için kuyuya girdiği, siyanürü ise kazı sırasında duvarları yumuşatmak için kullandıkları saptandı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Abdullah Alkan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Alkan'ı kurtarmak isteyen ve semptomlar görüldüğü için hastaneye kaldırılan bir kişi ile olay yerinde bulunan ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) prosedürü çerçevesinde, tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınan AFAD, itfaiye ve sağlık personelinin de aralarında olduğu 40 kişinin, taburcu edildiği ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Merkez BİLECİK, (DHA)

2023-07-28 10:37:11