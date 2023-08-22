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        Bursa'da orman yangını (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:40 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:41
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        Bursa'da orman yangını (3)
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        VALİ AYGÖL: 25 HEKTARLIK ALANDA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Bilecik´in Osmaneli ilçesi Dereyörük köyünde çıkan ve Bursa´nın Yenişehir ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yangının 25 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtti. Can ve mal kaybı olmadığını, yapımı devam eden BandırmaBursa-YenişehirOsmaneli hızlı tren hattının Osmaneli Dereyörük köyündeki şantiyesinin tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi. Vali Aygöl, "Dereyörük köyü sınırları içerisindeyiz. Öbür tarafta da Bursa'nın Yenişehir ilçesinin sınırlarında yangın tam iki vilayetimizin sınır noktasında çıkmış durumda. İki tarafta da müdahale var İki tarafta Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde. Yenişehir tarafında yoğun bir müdahale olduğu gibi bizim ilimizin tarafında da ciddi bir müdahale var. Hem devletimizin bütün imkanları hem de bölgedeki özel sektörün araç ve gereçlerinden faydalanıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 60 araç, ayrıca 200 civarında personelimiz müdahale ediyor. Şu ana kadar cana ve mala gelen herhangi bir zarar ve problem yok ancak tedbiren hızlı tren inşaatı yapan firmanın şantiyesini boşalttık. Ayrıca, özel idaremize ait araç gereçler şu anda yangının köylere yaklaşmasını engellemek için gerekli çalışmaları yapıyor. Bilecik ve Bursa'da toplam 25 hektarlık alanda yangın devam ediyor" dedi. (DHA)Denizhan KARAHANCISemih ŞAHİN/ OSMANELİ (Bilecik), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Osmaneli Denizhan KARAHANCISemih ŞAHİN

        2023-08-22 20:39:24

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