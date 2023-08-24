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        Bilecik'te orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:23 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:24
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        Bilecik'te orman yangını
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        BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in Vezirhan ilçesinde, kopan yüksek gerilim hattı telleri nedeniyle orman yangını çıktı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 5 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildiğini açıkladı.

        Vezirhan ilçesinde D 650 kara yolu tüneller mevkisinde kopan yüksek gerilim hattı teli, düştüğü ormanda yangına neden oldu. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kayalık bölgedeki yangın için görevlendirilen 5 helikopter ve 1 uçak ile söndürme çalışmalarına başlandı.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, rüzgara rağmen orman yangınının çok dar bir alanda etkili olduğunu ifade ederek, "Vezirhan ile Bilecik kent merkezi aralığında, yapılan ilk tespitlere göre elektrik hattının bir tel düşmesi sonucu yangın çıktı. Tüm ekiplerimiz şu anda müdahale halinde. Çok kayalık bir alanda, ekiplerimiz aşağıda konuşlandırıldı. Ancak buradan müdahale şansımız yok. Orman Bölge Müdürlüğü'müzün 5 helikopteri ve 1 uçağı müdahale ediyor. Şu anda rüzgar var. Ancak yangının genişlemesi anlamında bizi korkutuyor ama yangının çıktığı alanla ilgili olarak, çok dar bir alan ve genişleme durumu düşük görünüyor. Sevindirici durumda bu. Takip ediyoruz. Tüm ekiplerimizle hazır durumdayız, çok fazla zarar olmadan bu işi bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik BİLECİK,(DHA)

        2023-08-24 17:22:32

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