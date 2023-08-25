Bilecik'te orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik'in Vezirhan ilçesinde, kopan yüksek gerilim hattı tellerinin neden olduğu orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 4 helikopterin yanı sıra yangının 15 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 12 su tankeri, 4 iş makinesi ve 150 personelin çalışmasıyla kontrol altına alındığını açıkladı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl de sosyal medyadan yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Orman yangını ekiplerimizin üstün gayretleriyle kontrol altına alındı. Bir kez daha geçmiş olsun. Rabbim milletimizi ve ülkemizi bu tür felaketten korusun" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik BİLECİK, (DHA)

2023-08-25 01:06:37