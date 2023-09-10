Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret etti (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 10.09.2023 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret etti (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVİLTOPLUMKUTULUŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 742'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ardından Bilecik Valiliğini ziyaret etti. Bilecik Valisi Şefik Aygöl tarafından karşılanan Kurtulmuş, şeref defterini imzaladı. Valilik bahçesinde kendi adına çınar fidanı dikerek can suyu veren Numan Kurtulmuş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası´nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı hedefinin hayal, boş bir slogan veya içi doldurulmamış bir temenni olmadığını ifade eden Kurtulmuş, öncelikli hedeflerinin şehirleri güçlü hale getirmek olduğuna dikkat çekti.  

        Türkiye´nin dünyada adından söz ettirecek bir ülke olacağını belirten Kurtulmuş, "Şu an birçok alanda dünya milletleriyle yarışıyoruz. Daha geride kaldığımız yerler var, o mesafeyi kapatıyoruz. Biz görmeyeceğiz onu ama, bizden sonraki nesillere öyle bir Türkiye bırakacağız ki, bizim evlatlarımız torunlarımız cumhuriyetin üçüncü asrına girerken diyecek ki, `Sağ olsunlar, bizden öncekiler çalıştılar, çabaladılar, Türkiye´yi sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke haline getirdiler. Şimdi bizde, Türkiye´yi sözü dünyada kanun yerine geçen bir ülke haline getireceğiz. Bu önce hayal kurmak, hedef koymak ve elinizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek yolunuzda yürümekle gerçekleşir. Bu anlamda bu milletin geçmişte nice zorluklardan, badirelerden geçerek büyük zaferler kazandığı, büyük başarılar kazandığı ortadadır. Güçlü ve büyük Türkiye hedefine ulaşmak için, en pratik hedef tek tek şehirlerimizi güçlü hale getirmektir" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi

        Benzer Haberler

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bilecik Sivil Toplum Buluşması Programı'nda konuştu...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bilecik Sivil Toplum Buluşması Programı'nda konuştu...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş Bilecik Valiliğini ziyaret etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş Bilecik Valiliğini ziyaret etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret etti (2)
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret etti (2)
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlik...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlik...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret etti
        Bilecik'teki hayvan hastanesi hem rehabilite ediyor hem de kontrolsüz üreme...
        Bilecik'teki hayvan hastanesi hem rehabilite ediyor hem de kontrolsüz üreme...