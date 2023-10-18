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        Bakan Kacır: İsrail´e `dur´ demeyi hep birlikte, bir an evvel başarmalıyız

        SANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail´in hastaneye düzenlediği saldırıyı kınadığını ifade ederek, "O hastanede yaralı olarak bulunan, tedavi görmek üzere gelmiş hastalar, çocuklar, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar yaşamını yitirdi. Bir mazlum daha böylesine bir acı yaşamadan, insanlık derhal ayağa kalkmalı ve bu savaşı durdurmalı. İsrail´e `dur´ demeyi hep birlikte, bir an evvel başarmalıyız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:35
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        Bakan Kacır: İsrail´e `dur´ demeyi hep birlikte, bir an evvel başarmalıyız
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        SANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail´in hastaneye düzenlediği saldırıyı kınadığını ifade ederek, "O hastanede yaralı olarak bulunan, tedavi görmek üzere gelmiş hastalar, çocuklar, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar yaşamını yitirdi. Bir mazlum daha böylesine bir acı yaşamadan, insanlık derhal ayağa kalkmalı ve bu savaşı durdurmalı. İsrail´e `dur´ demeyi hep birlikte, bir an evvel başarmalıyız" dedi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik´in Boyüzük ilçesinde yapımı tamamlanan Eczacıbaşı Seramik Sağlık Gereçleri 5'inci Üretim Tesisi açılış törenine katıldı. Bakan Kacır´ın yanı sıra açılışta Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile tesis çalışanları yer aldı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eczacıbaşı Topluluğu´nun sosyal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü farklı projelerle toplumun kültürel gelişimine öncülük eden, iftihar duyulan güzide bir aile olduğunu ifade etti. Türkiye´nin cam, güneş paneli, ticari araç, beyaz eşya ve çimentoda Avrupa´nın lider üreticisi olduğunu ifade eden Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek, kritik teknoloji ve ürünleri milli imkanlarla tasarlama ve geliştirme kabiliyetleri sağlayacak dayanıklı, sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim altyapısı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü üretim altyapısı ile bugün ülkemiz, düz camda, güneş panelinde, ticari araçta, beyaz eşyada, çimentoda Avrupa´nın lider üreticisi. Pandemiye, küresel krizlere, yüksek enflasyona rağmen ihracatımız geçtiğimiz yıl yeni bir rekora imza atarak 254 milyar dolara ulaştı. Seramik sektörü, yerli girdi oranı en yüksek sektörlerinden biri olması sebebiyle cari açığımızı azaltmada stratejik öneme sahip. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz üretim hamlesi ile birlikte seramik sektörümüz dünyada söz sahibi bir konuma kavuştu. Bugün Avrupa´da seramik sağlık gereçleri üretiminde birinci iken seramik kaplama malzemeleri ve seramik karo üretiminde ise 3´üncü konumdayız" dedi.

        Konuşmasının son bölümünde İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarına değinen Bakan Kacır, İsrail´e karşı insanlığın derhal ayağa kalkarak bu savaşı durdurması gerektiğini söyledi. Bakan Kacır, "Bilecik´te kurduğumuz imparatorluk, dünyaya yüzyıllarca adalet ve merhamet götürdü. Bizim medeniyet tarihimiz adalet ve merhamet değerlerini insanlıkla buluşturduğumuz bir tarih. Bugün yine dünyada hem daim adaletten ve merhametten yanayız. Kimin kuvvetli olduğuna değil, kimin haklı olduğuna bakar ve her zaman haklının yanında oluruz. Malumunuz dün gece insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bir büyük zulme maalesef şahit olduk. İsrail, bir kez daha insanlık ve savaş suçu işledi. İsrail´in bu zulmünü ve saldırılarını kınıyoruz. Bir an evvel bölgede barışın tesis edilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir çaba gösteriyoruz. Ümidim o odur ki; bir tek masumun canı yanmadan ki; dün bir hastaneye İsrail saldırı düzenledi. O hastanede yaralı olarak bulunan, tedavi görmek üzere gelmiş hastalar, çocuklar, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar yaşamını yitirdi. Bir mazlum daha böylesine bir acı yaşamadan, insanlık derhal ayağa kalkmalı ve bu savaşı durdurmalı. İsrail´e `dur´ demeyi hep birlikte, bir an evvel başarmalıyız" diye konuştu.

        Bakan Kacır ve beraberindekiler, konuşmaların ardından kurdele keserek tesisin açılışını yaptı. Bakan Kacır daha sonra bir dizi ziyaret için Bilecik´e geçti.

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