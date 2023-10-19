Eczacıbaşı Yapı Gereçleri´nin yeni tesisleri açıldı Türkiye´nin toplam seramik sağlık gereçleri ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştiren Eczacıbaşı Yapı Gereçleri´nin yeni tesisleri, 18 Ekim´de düzenlenen törenle Bilecik Bozüyük´te açıldı. Seramik üretiminde 65. yılını kutlayan kuruluş, gömme rezervuarlar için de ayrı bir tesis kurdu. Tüm aşamaları tamamlandığında 76,5 milyon Euro´ya ulaşacak yatırımlarda öncelik, sürdürülebilirliğe ve fırsat eşitliğine verildi.

Türkiye´nin toplam seramik sağlık gereçleri ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştiren Eczacıbaşı Yapı Gereçleri´nin yeni tesisleri, 18 Ekim´de düzenlenen törenle Bilecik Bozüyük´te açıldı. Seramik üretiminde 65. yılını kutlayan kuruluş, gömme rezervuarlar için de ayrı bir tesis kurdu. Tüm aşamaları tamamlandığında 76,5 milyon Euro´ya ulaşacak yatırımlarda öncelik, sürdürülebilirliğe ve fırsat eşitliğine verildi.

Eczacıbaşı VitrA´nın son teknolojiyle donatılan yeni seramik sağlık gereçleri üretim tesisinde, hammaddeden son ürüne kadar tüm süreçlerde robotik otomasyondan yararlanılıyor. Üretim, istihdam ve ihracat açısından sağlayacağı katkıların yanı sıra, sektöründe teknoloji ve sürdürülebilirlik açısından da önemli bir örnek oluşturan tesislerin açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu´nun yanı sıra Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu Grup CEO´su Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO´su Özgen Özkan, Eczacıbaşı Topluluğu çalışanları ve davetliler katıldı.

Bozüyük´teki VitrA Üretim Kampüsü´nde hayata geçirilen beşinci seramik sağlık gereçleri işletmesi ve yeni gömme rezervuar üretim tesisi yatırımlarının tüm aşamaları tamamlandığında, toplam yatırım tutarı 76,5 milyon Euro´yu bulacak. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, söz konusu iki yeni yatırımla artan talebi karşılamayı, pazarı büyütmek için gerekli kapasiteyi yaratmayı, verimliliğini yükseltmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmayı hedefliyor. Yeni yatırımların en önemli özelliklerinden biri ise kadın istihdamını artırarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunması. Üretim sektöründe daha fazla kadın istihdamının teşvik edilmesi için tasarlanan ergonomik tezgahlar ve fabrikanın genelindeki otomasyon sayesinde, sahada daha fazla kadın çalışan bulunacak. İstihdamda yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek oranıyla tam eşitliği korumak hedeflenirken, bu hedef, Bilecik Valiliği ve Bozüyük Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kadınlar için düzenlenen okuma-yazma seferberliğiyle de desteklenecek.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTTI

Yeni tesisin ilk fazının tamamlanmasıyla VitrA markalı seramik sağlık gereçlerindeki yıllık üretim kapasitesini 6,7 milyon adete çıkaran Eczacıbaşı Yapı Gereçleri´nde, daha önce Artema armatür fabrikasının içinde gerçekleştirilen gömme rezervuar üretimindeki kapasite ise, yeni tesisle birlikte yılda 2 milyon adete yükseldi.

Yeni yatırımlarla birlikte Bilecik Bozüyük´teki üretim kampüsünün toplam alanı yaklaşık yüzde 50 büyüyerek, 275 bini kapalı toplam 469 bin metrekareye ulaştı. Yeni yatırımlarla kuruluşun Bozüyük´teki çalışan sayısı 3 bin 664´e yükselirken, küresel işgücü ise 5 bin 392 kişi oldu.

BÜLENT ECZACIBAŞI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKESİ, İŞ MODELİMİZİN KALBİNDE

Açılış töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Cumhuriyetimizin 100 yıllık yolculuğunda 80 yılı geride bırakan Eczacıbaşı Topluluğu´nun en köklü kuruluşlarından biri olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri´nin yeni tesislerinin açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Topluluğumuzun en büyük faaliyet alanını oluşturan yapı ürünleri, ülkemizin toplam seramik sağlık gereçleri ihracatının yüzde 50´sinden fazlasını gerçekleştiriyor. Toplam 76,5 milyon Euro´ya ulaşacak yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni üretim tesislerimizde, en son teknolojilerden faydalanarak, yapay zekayı kullanarak üretim yapıyor, hammadden nihai ürüne kadar uçtan uça otomasyondan faydalanıyoruz. Sürdürülebilirlik ilkesini iş modelinin kalbinde tutan kuruluşumuz, tasarımdan üretime, tedarik zincirinden son kullanıcı deneyimine kadar bu ilkeyi benimsiyor" dedi.

Üretimde gerekli olan enerjiyi, yenilenebilir kaynaklardan elde etmek hedefiyle, VitrA Üretim Kampüsü`ne bu yıl güneş enerjisi santrali kurduklarını, aynı zamanda 2022 yılında, I-REC sertifikalı yeşil elektrik satın almaya başlayarak üretimde elektrik kaynaklı karbon emisyonlarını sıfırladıklarını vurgulayan Eczacıbaşı, "Diğer kuruluşlarımıza da ilham veren bu projeyle yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırdık. VitrA bu uygulamaları ile sektördeki öncülüğünü yalnızca ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda yarısı erkek, yarısı kadın üretim tesisi çalışanlarımızla, fırsat eşitliği konularındaki duyarlılığıyla da kanıtlıyor. Kuruluşumuz Eczacıbaşı Topluluğu'nun çağdaş, kaliteli ve sağlıklı bir geleceğin öncüsü olma hedefiyle büyürken; Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılarda bulunmaya devam edecek" diye konuştu.

ÖZGEN ÖZKAN: AVRUPA´NIN YENİ TALEP BÜYÜMESİNE HAZIRIZ

Teknoloji ile insan gücünü dengeleyen, dünyanın geleceğini düşünen yatırımlarla, fırsat eşitliğinin de önünü açtıklarının altını çizen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO´su Özgen Özkan da açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bozüyük´te 4. SSG işletmesinin 2´nci fazını 2019´da açtık. Henüz 4 yıl dolmadan 5. işletmemizin açılışını yapıyoruz. Kazandıklarımızı yatırıma dönüştürerek büyüyoruz. Pek çok farklı etken yüzünden temposunu kaybeden Avrupa pazarları yeniden büyüme trendine girdiğinde oluşacak talebi öncelikli olarak karşılamak için şimdiden hazırız. Seramik sağlık gereçlerinde 6,7 milyon adet üretim kapasitesine ulaştık. Böylece Avrupa´daki en büyük 4. üretici konumuna yükseldik" dedi.

5. SSG işletmesinin yanı sıra, armatür fabrikasının içindeki gömme rezervuar üretimini de yeni kurdukları tesise taşıdıklarını söyleyen Özgen Özkan, "Yıllık kapasitemizi de 2 milyon adede çıkardık. Bu doğrultuda armatür fabrikamızda başlattığımız ve 2024 sonunda tamamlanacak teknoloji yatırımı tamamlandığında da armatür kapasitemiz yüzde 50 artacak" ifadelerini kullandı.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Bilecik - DHA

2023-10-19 11:02:03