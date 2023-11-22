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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de olanların ne anlama geldiğini çok iyi bilmekteyiz

        KUZEYKıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gazze'de, Filistin'de olanları büyük bir üzüntüyle Kıbrıs'tan da izlemekte olduğumuzu, Kıbrıs'ta da maalesef bundan 60 yıl kadar önce benzer şiddeti, benzer vahşeti biz de yaşamış bir halk olarak ne anlama geldiğini çok iyi bilmekteyiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:30
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de olanların ne anlama geldiğini çok iyi bilmekteyiz
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        KUZEYKıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gazze'de, Filistin'de olanları büyük bir üzüntüyle Kıbrıs'tan da izlemekte olduğumuzu, Kıbrıs'ta da maalesef bundan 60 yıl kadar önce benzer şiddeti, benzer vahşeti biz de yaşamış bir halk olarak ne anlama geldiğini çok iyi bilmekteyiz" dedi.

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şeyh Edebali Üniversitesi akademik yıl açılış programına katılmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik Valiliği önünde Vali Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Erdemir, Kıbrıs gazilerince karşılanan Tatar, askeri tören mangasını selamladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tatar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, bundan 60 yıl önce aynı zulmü Kıbrıs Türk halkı olarak yaşadıklarını söyledi.

        'TÜRK ASKERİNİN VARLIĞININ ÖNEMİ, ÇOK BÜYÜK'

        Filistin halkını çok iyi anladıklarını ifade eden Tatar, "Gazze'de, Filistin'de olanları büyük bir üzüntüyle Kıbrıs'tan da izlemekte olduğumuzu, Kıbrıs'ta da maalesef bundan 60 yıl kadar önce benzer şiddeti, benzer vahşeti biz de yaşamış bir halk olarak ne anlama geldiğini çok iyi bilmekteyiz. Büyük dünya devletlerinin, Avrupa Birliği'nin seyirci kalmaları, seslerini bile çıkarmamaları, işte o zaman Kıbrıs'ta vahşice Kıbrıs Türk halkına saldırılar sürdürülürken, Kıbrıs Türk halkı katledilirken ve canlı canlı bazı mezarlara gömülürken yine aynı şekilde o çevreler, hep seyirci kalmıştı. En sonunda bizim imdadımıza ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti gelmişti. Şimdi de ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs'taki garantörlüğü ve Türk askerinin, Türk ordusunun orada varlığı, bizlerin emniyeti ve huzuru için fevkalade önemli. Aynı zamanda Doğu Akdeniz gibi kritik bir bölgede barışın, huzurun güvenliği için elbette ki bunun devamı için Türkiye'nin garantörlüğü, Türk askerinin oradaki varlığının önemi çok büyüktür. Filistin'de hayatlarını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, oradaki acılı ailelere, orada bu zulmü çekenlere sabırlar diliyorum" dedi.

        Tatar, konuşmasının ardından Bilecik'te oturan Kıbrıs gazisi Mehmet Önder Sev'e, merhum gazi Selahattin Güngör adına eşi Nadide Güngör'e ve merhum gazi Şaban Akkaya adına eşi Semiha Akkaya'ya şeref madalyası verdi.

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