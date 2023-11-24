BilecikCumhuriyetBaşsavcılığı, Vezirhan' da 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

DHA-Flaş Haber - Türkiye-Bilecik -

2023-11-24 13:09:01

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