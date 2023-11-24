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        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:28
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        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı (2)
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        ŞÜPHELİLER,BELEDİYEÇALIŞANI ÇIKTI

        Bilecik'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişinin, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanı olduğu ortaya çıktı. Köpeklerin ölü bulunduğu Vezirhan bölgesine giden tüm kameraları ve plaka tanıma sistemi (PTS) görüntüleri incelemeye alındı. Savcılık talimatıyla inceleme yapan jandarma ekipleri, Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ait 11 AK 738 plakalı aracın köpeklerin ölü bulunduğu alana geldiğini tespit etti. Araca ait GPS (Küresel Konumlama Sistemi) kayıtlarında yapılan incelemede, aracın köpeklerin ölü olarak bulunduğu alana 22 Kasım saat 16.17'de gittiği ve bir süre bu alanda beklediği anlaşıldı.

        KÖPEKLERE İĞNE VURULMUŞ, ARACA YÜKLENMİŞ

        Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bilecik Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ait güvenlik kamerası incelemesinde de barınak görevlileri tarafından köpeklere aynı gün saat 15.13 sıralarında iğne vurulduğu, sonrasında ise araca yüklendiği tespit edildi. Bu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Bilecik Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'nde görevli 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Köpeklerden Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından numune alınıp kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

        Öte yandan Vezirhan Belediye Başkanlığı da köpeklerin öldürülmesine tepki gösterip, konunun kendileriyle ilgili olmadığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Bilecik-Vezirhan belde sınırı tüneller mevkisinde gerçekleşen hayvan katliamına üzülerek tanık olduk. Sosyal medyada hayvanların barınakta öldürülmeden önce görüntüleri dolaşmaktadır. Belediyemizin herhangi bir barınağı bulunmamaktadır. Gerçekleşen bu hayvan katliamıyla da en ufak bir alakamızın olmadığını da belirtmek isteriz. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla adli tahkikat başlatılmıştır. Gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkması ve suçluların yargı önünde hesap vermesini diliyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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