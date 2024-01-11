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        `Targaryen´ karakterine benzetilen Subaşı, CHP´nin Bilecik adayı oldu

        GAME of Thrones dizisinin `Daenerys Targaryen´ karakterine benzerliğiyle daha önce sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı (36), CHP yönetimi tarafından belediye başkan adayı olarak açıklandı. Subaşı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Alınan kararın Bilecik ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Adaylıkları netleşen diğer il ve ilçelerdeki tüm aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:50
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        `Targaryen´ karakterine benzetilen Subaşı, CHP´nin Bilecik adayı oldu
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        GAME of Thrones dizisinin `Daenerys Targaryen´ karakterine benzerliğiyle daha önce sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı (36), CHP yönetimi tarafından belediye başkan adayı olarak açıklandı. Subaşı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Alınan kararın Bilecik ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Adaylıkları netleşen diğer il ve ilçelerdeki tüm aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

        Bilecik Belediye Başkanı CHP´li Semih Şahin, geçen yıl belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı S.E.´nin bina ruhsat bedeli ve iş takibi için yapılan başvuranlardan rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı´nca görevinden uzaklaştırıldı. Belediye meclisinde yapılan seçimle Melek Mızrak Subaşı, başkan vekilliğine getirildi. Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için aday adayı olan Subaşı, CHP yönetimince Bilecik Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Adaylığının resmi olarak açıklanmasının ardından evli ve 1 çocuk annesi olan Subaşı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Seçimleri kazanması halinde belediyeyi ortak akılla yöneteceğini ifade eden Subaşı, "CHP Parti Meclisimizin aldığı kararla Bilecik Belediye Başkan Adaylığımın kesinleştiğini büyük bir heyecan ve gururla sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. CHP Parti Meclisimize, Genel Başkanımıza ve bu kararın alınmasında en büyük etkisi olan siz değerli vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerini kazanarak hep birlikte taçlandıracak, yolun sonunda Bilecik ve siz değerli vatandaşlarımızın kazandığı mutlu bir bahar sabahına hep birlikte uyanacağız. Alınan kararın Bilecik ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" diye yazdı.

        `TARGARYEN´ KARAKTERİNE BENZETİLMİŞTİ

        Melek Mızrak Subaşı, geçen yıl ocak ayında Bilecik´i ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu´na eşlik etmişti. Subaşı, soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki programlarda manto giydi. Subaşı´nın Ekrem İmamoğlu´nun yanında durduğu sırada siyah mantosuyla çekilen fotoğrafları ise Game of Thrones dizisinin `Daenerys Targaryen´ karakterine benzetilerek sosyal medyada gündem olmuştu.

        BELEDİYEYE 3'ÜNCÜ KEZ VEKİL SEÇİLECEK

        Ayrıca, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından 2022 yılı nisan ayında belediye meclisinde yapılan seçimle başkan vekilliği görevine Muharrem Tüfekçioğlu getirilmişti. Tüfekçioğlu´nun 'orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçu'ndan verilen 1 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay'da onandı. Onama kararının ardından hapis cezası nedeniyle Tüfekçioğlu'nun başkan vekilliği görevi düşürüldü ve yerine 8 Nisan 2022´de seçimle Melek Mızrak Subaşı başkan vekili oldu. Semih Şahin´in önceki gün istifa etmesinin ardından ise Subaşı´nın da başkan vekilliği görevi düştü. Bilecik Belediyesi meclisi 13 Ocak Cumartesi günü 3´üncü başkan vekilini seçmek için bir araya gelecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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