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        Bilecik Belediyesi'nde 21 ayda 3'üncü başkan vekili seçildi

        BİLECİK Belediyesi'nde rüşvet operasyonu kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve önceki gün de görevinden istifa eden Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in yerine son 21 ayda 3'üncü kez 'başkan vekili' seçildi. Son yapılan belediye meclisi seçiminde Muharrem Tüfekçioğlu ve Melek Mızrak Subaşı'ndan sonra meclis üyesi Mustafa Sadık Kaya, yerel seçimlere kadar başkan vekili seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:30
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        Bilecik Belediyesi'nde 21 ayda 3'üncü başkan vekili seçildi
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        BİLECİK Belediyesi'nde rüşvet operasyonu kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve önceki gün de görevinden istifa eden Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in yerine son 21 ayda 3'üncü kez 'başkan vekili' seçildi. Son yapılan belediye meclisi seçiminde Muharrem Tüfekçioğlu ve Melek Mızrak Subaşı'ndan sonra meclis üyesi Mustafa Sadık Kaya, yerel seçimlere kadar başkan vekili seçildi.

        Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 2022 yılı Şubat ayında polisin belediye iştiraki Kayı A.Ş.'ye düzenlediği 'rüşvet' operasyonu kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Şahin'in uzaklaştırma kararı 2 kez de uzatıldı. Şahin'in yerine 1 Nisan 2022'de belediye meclisinde yapılan seçimle başkan vekilliğine CHP'li Muharrem Tüfekçioğlu getirildi. Ancak Tüfekçioğlu'nun 'Orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçu'ndan verilen 1 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay'da onandı. Onama kararının ardından hapis cezası nedeniyle Tüfekçioğlu'nun başkan vekilliği görevi düşürüldü ve yerine 8 Nisan 2022'de seçimle Melek Mızrak Subaşı, başkan vekili oldu. Semih Şahin'in önceki gün Bilecik Valiliği'ne verdiği dilekçeyle Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından ise Subaşı'nın da başkan vekilliği görevi düştü.

        Bugün 3'üncü kez başkan vekili seçmek için Bilecik Belediyesi belediye meclisi olağanüstü toplandı. Seçime AK Parti'den Hasan Cinit, CHP'den Melek Mızrak Subaşı ile dün partisinden istifa eden İYİ Partili Mustafa Sadık Kaya aday oldu. Çoğunluğun sağlandığı oylamada AK Parti adayı Hasan Cinit, adaylıktan Mustafa Sadık Kaya lehine çekildi. Eski İYİ Partili meclis üyesi Mustafa Sadık Kaya aldığı 14 oyla Bilecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçildi. Kaya, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere kadar başkan vekilliği yapacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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