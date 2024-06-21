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        Bilecik'te define bulma amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişiden 2'si ölü bulundu

        BİLECİK'in Söğüt ilçesinde zehirlenme ihbarına giden AFAD ve sağlık ekipleri, define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2'sini ölü olarak buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 19:19 Güncelleme: 21.06.2024 - 19:19
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        Bilecik'te define bulma amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişiden 2'si ölü bulundu
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        BİLECİK'in Söğüt ilçesinde zehirlenme ihbarına giden AFAD ve sağlık ekipleri, define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2’sini ölü olarak buldu.  

        Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2’si rahatsızlanarak bayıldı. Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan zehirlenme ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti. Kazı bölgesine giden AFAD ekipleri, özel kıyafet ve ekipmanlarla yaptığı kurtarma çalışmaları sonucu açtıkları çukurda 3 kişiden S.G. (36) ve T.B.’nin (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 2 kişinin cesedi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

        Bilecik Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın izinsiz kazı sırasında meydana geldiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, “Yapılan araştırmada izinsiz kazı yapan 3 şahıstan 2 şahsın kazılan çukur içinde cansız bedenine rastlanmıştır. Olay yerine Jandarma, Sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirilmiştir. AFAD ekipleri tarafından özel kıyafet ve ekipmanlar ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde S.G. (36) ve T.B. (38) isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşılarak Söğüt Devlet Hastanesine gönderilmiştir. Şahısların kesin ölüm nedenleri yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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