Bilecik'te otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, geç saatlerde Eskişehir-Bozüyük karayolu Poyra rampası mevkisinde meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 65 AAT 322 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada, araç sürücüsü K.Ç. yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Enes Erdem Çakın hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü K.Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Çakın’ın cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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