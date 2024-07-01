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        Bilecik'te otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı

        BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 00:07 Güncelleme: 01.07.2024 - 00:10
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        Bilecik'te otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
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        BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü K.Ç. yaralanırken, yanında bulunan Enes Erdem Çakın hayatını kaybetti.

        Kaza, geç saatlerde Eskişehir-Bozüyük karayolu Poyra rampası mevkisinde meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 65 AAT 322 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada, araç sürücüsü K.Ç. yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Enes Erdem Çakın hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü K.Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Çakın’ın cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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