Otomobil baraja düştü; 4 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti

BİLECİK’in Pazaryeri ilçesinde, baraj kenarında park halindeki otomobilin suya düşmesi sonucu araçta bulunan iki kardeşten Mehmet D. (4) hayatını kaybetti, Ç.K.O. (9) ise kurtarıldı.

Bozüyük ilçesinde oturan K.D., dini nikahla yaşadığı H.A., çocukları Ç.K.O. ve Mehmet D., hafta sonu tatili için otomobille Pazaryeri ilçesindeki Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı’na gitti. Geceyi çadırda geçiren aile yeniden Bozüyük ilçesine dönmek için hazırlık yaptı. Ailenin çocukları Ç.K.O. ve Mehmet D., baraj kenarında park halindeki 70 E 9016 plakalı otomobile bindi. El freninin çekilmediği değerlendirilen otomobil ise kısa bir süre sonra hareket ederek baraja düştü. Çocukları için suya atlayan K.D., Ç.K.O.'yu balıkçıların yardımıyla sudan çıkarıp kurtardı. Mehmet D. ise otomobilin içerisinde suya gömüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Botla baraja giren dalgıçların arama çalışması sonucu Mehmet D.’nin cansız bedeni barajdaki otomobilden çıkarıldı. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Mehmet D.’nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.