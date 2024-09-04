Hatıra ormanına tehlikeli atık döken şirket yetkilisine 5 yıl hapis

BİLECİK’te Zeytindalı Hatıra Ormanı ve yakın çevresine yaklaşık 20 kamyon tehlikeli atık döktüğü tespit edilen tesise, 12 milyon lira ceza kesilirken, şirket yetkilisine de 5 yıl hapis cezası verildi.

Bilecik Valiliği, 2021 yılında Bozüyük-Vezirhan kara yolundaki Zeytindalı Hatıra Ormanı ve çevresine yaklaşık 20 kamyon tehlikeli atık döküldüğünü tespit etti. Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tehlikeli atıktan numuneler alındı. Valilik, yapılan incelemelerden sonra, uzman denetçilerin hazırladığı rapor doğrultusunda Bilecik Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davası sonucunda, tehlikeli atıkları çevreye uygunsuz olarak atan, kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak bertaraf eden şirket yetkilisi, 5 yıl hapis cezası aldı. Ayrıca valilikten yapılan açıklamada, "Tehlikeli atıkları kanun ve yönetmeliğe aykırı izinsiz olarak çevreye zarar verecek şekilde dökerek bertarafını gerçekleştiren ve çevreyi kirleten ilimizde faaliyette bulunan tesise 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca 12 milyon 71 bin Türk Lirası para cezası uygulanmıştır” denildi.