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        Bilecik merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 9 tutuklama

        BİLECİK merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 500 milyon lira hareketlilik görülen 17 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 18:16 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:20
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        Bilecik merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 9 tutuklama
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        BİLECİK merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 500 milyon lira hareketlilik görülen 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 kişi ise serbest bırakıldı.

        Bilecik’te, yasadışı bahis amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 3 adet banka hesabının fiili kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay süren koordineli çalışmasında, örgütlü bir şekilde yasadışı bahis oynanmasına imkan sağlayan, para nakline aracılık eden, toplamda yaklaşık 500 milyon lira hesap hareketliliği olduğu tespit edilen 18 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. 22 Ekim’de Bilecik merkezli Kayseri, Adana, Elazığ ve Kilis'te 17 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 5’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u tutuklanırken, 3 kişi ise 3’ü adli kontrol şartıyla salı verildi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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