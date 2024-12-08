Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Banka hesaplarında 385 milyon liralık para hareketi olan dolandırıcılara operasyon: 14 tutuklama

        BİLECİK merkezli 8 ilde, sosyal medya üzerinden yaklaşık 1200 kişiyi dolandıran 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:25 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Banka hesaplarında 385 milyon liralık para hareketi olan dolandırıcılara operasyon: 14 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİLECİK merkezli 8 ilde, sosyal medya üzerinden yaklaşık 1200 kişiyi dolandıran 19 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında toplam 385 milyon lira para hareketi tespit edilen şüphelilerden 14’ü tutuklandı.

        Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, mart ayında artan sosyal medya üzerinden dolandırıcılık şikayetleri üzerine inceleme başlattı. Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada şüphelilerin sosyal medya üzerinden bulduğu yaklaşık 1200 kişiyi bungalov kiralama adı altında her türlü beyaz eşya, mobilya, elektronik cihaz, otomobil, evcil hayvan, tatil rezervasyonuyla kandırdığı, ayrıca sahte profille cinsel içerikli sohbet sonrası şantaj yaptıkları tespit edildi. MASAK ile yapılan iş birliğiyle kimlikleri tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 385 milyon lira para giriş-çıkışının olduğu tespit edildi.

        8 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

        Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda Bilecik’in yanı sıra Mersin, Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul’da eş zamanlı baskınlar yapıldı, 19 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 4’ü kadın 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        VALİ OPERASYON DETAYLARINI ANLATTI

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile birlikte operasyonun detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Aygöl, bungalov kiralama adı altında sahte ilanlar veren şüphelilerin beyaz eşya, mobilya, elektronik cihaz, otomobil, tatil rezervasyonu ve evcil hayvan satışı gibi yollarla kişilerin dolandırıldığını söyledi. Vali Aygöl, “Sahte sosyal medya profilleri kullanarak şantaj yöntemiyle mağduriyet oluşturan şüphelilerin MASAK üzerinden yapılan incelemeler sonucu birbirleriyle bağlantılı olduğu belirlenen banka hesaplarında toplam 385 milyon lira para hareketi tespit edilmiştir. Ülke genelinde yaklaşık 1200 vatandaşımızın bu çete tarafından dolandırıldığı belirlenmiştir. Tutuklanan şüphelilerin bir kısmının banka hesaplarını suç şebekesine komisyon karşılığı kullandırdığı anlaşılmıştır. Elde edilen bu haksız kazanç ve suç gelirlerine yönelik çalışma da devam etmektedir. Vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyoruz, banka hesaplarınızı gelir elde etme vaadiyle kötü niyetli kişilere kullandırmayınız. İnternet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı daima dikkatli olunuz” diye konuştu.

        Vali Aygöl, operasyona ilişkin 4 kişinin arandığını da sözlerine ekledi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        1 gol, 1 kırmızı kart!
        1 gol, 1 kırmızı kart!
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu

        Benzer Haberler

        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
        Bilecik Valisi Aygöl, anaokulu inşaatını inceledi
        Bilecik Valisi Aygöl, anaokulu inşaatını inceledi
        Bilecik Valisi Aygöl, tır parkı yapılması planlanan alanı inceledi
        Bilecik Valisi Aygöl, tır parkı yapılması planlanan alanı inceledi
        Bilecik'te Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine gıda desteği
        Bilecik'te Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine gıda desteği
        Bilecik'te "Son söz kadınlarda" adlı oyun sahnelendi
        Bilecik'te "Son söz kadınlarda" adlı oyun sahnelendi
        Bilecik Valisi Aygöl, Sevgi Evleri'ni ziyaret etti
        Bilecik Valisi Aygöl, Sevgi Evleri'ni ziyaret etti